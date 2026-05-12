Claudia Bahamón estalló por delicada situación y expuso preocupante tema: “Demasiado golpeados”

Claudia Bahamón se consolidó como una de las figuras más reconocidas de la televisión colombiana gracias a la trayectoria que construyó en distintos formatos y proyectos de entretenimiento. Su presencia en redes sociales también la convirtió en una celebridad seguida de cerca por miles de usuarios, quienes reaccionan constantemente a sus publicaciones y opiniones.

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Luego de confirmarse el inicio de grabaciones de MasterChef Celebrity 2026, temporada en la que compartirá pantalla con nuevos participantes, la presentadora volvió a generar conversación en plataformas digitales tras publicar un mensaje relacionado con un tema sensible.

En esta ocasión, la también activista ambiental aprovechó sus redes para expresar su postura frente a una situación que considera importante, dejando ver parte del proceso personal que ha construido alrededor de la defensa del medioambiente y las causas ecológicas que respalda desde hace varios años.

Recientemente, Claudia Bahamón se mostró bastante incómoda y preocupada por un video que se compartió en redes sociales, donde un creador de contenido habla de las delicias de La Guajira, específicamente de la preparación de tortuga.

Pese a que se exaltan los platos de esta zona del país, la presentadora quiso alzar su voz para defender el medioambiente y proteger a las especies de los océanos, las cuales siguen expuestas a peligros graves que alteran el funcionamiento natural del ecosistema.

“No lo digo desde el animalismo, sino desde la conciencia ambiental. Hay especies que ya no deberían normalizarse como comida porque cumplen un papel vital en los ecosistemas y muchas están en estado vulnerable”, escribió en una historia de su perfil de Instagram.

“Las tortugas marinas tardan décadas en crecer y reproducirse, y los tiburones son esenciales para mantener el equilibrio del océano. Cuando desaparecen, se altera toda la cadena marina”, agregó.

Claudia Bahamón, que sufrió un accidente durante un viaje, indicó que era preocupante esta situación, por lo que había que prestarle más atención a la forma en la que se cuidaban los mares y las especies.

“Hoy los océanos ya están demasiado golpeados como para seguir viendo estas especies como un ‘manjar’. Cuidarlas también es cuidar el futuro ambiental del planeta”, concluyó.

Reacción de Claudia Bahamón a tema ambiental Foto: Instagram @claudiabahamon