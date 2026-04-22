Claudia Bahamón sufrió un accidente durante un viaje y mostró cómo quedó su rostro: “Frené con la nariz”

Claudia Bahamón logró consolidarse como una de las figuras más reconocidas de la televisión en Colombia, gracias a su amplia trayectoria en distintos proyectos. Su presencia en pantalla y su estilo la llevaron a ganarse el reconocimiento del público.

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Además de su trabajo en medios tradicionales, su imagen también ha tenido gran impacto en redes sociales, donde ha captado la atención de miles de seguidores en momentos puntuales, reafirmando su cercanía con la audiencia.

De hecho, recientemente, Claudia Bahamón fue foco de atención en su cuenta oficial de Instagram, luego de compartir imágenes sobre un accidente que tuvo. La celebridad reveló que, durante un viaje, terminó viviendo un instante complicado, en el que se vio afectado su rostro.

De acuerdo con lo que quedó registrado, la presentadora estaba compartiendo con amigos y allegados, cuando vivió un momento inesperado, el cual le dejó su nariz fracturada.

Accidente de Claudia Bahamón

En fotos que publicó en su perfil, Claudia Bahamón afirmó que se había lanzado a una piscina, sin calcular qué tan profunda era. Al caer, su cabeza fue la que recibió el impacto, lastimando esta zona de su cara.

“Amigos, cómo explicarles que me rompí la nariz nadando”, escribió en la primera imagen, donde se le veía con una venda en el rostro.

La presentadora preocupó al mostrarse vendada. Foto: Instagram @claudiabahamon

“Sí, se me dio por creerme @m_phelsOO y se me achicó la piscina… y tas… Frené con la nariz”, agregó.

Claudia Bahamón relató cómo se accidentó. Foto: Instagram @claudiabahamon

Pese a que al inicio creyó que se trataba de un golpe nada más, esta zona comenzó a mostrar signos de que había algo más, pues se enrojeció y apareció una herida considerable. Día a día se fue poniendo peor, por lo que tomó decisiones.

Primeros indicios de lo que pasaba en la nariz de Claudia Bahamón. Foto: Instagram @claudiabahamon

Herida en el rostro de Claudia Bahamón. Foto: Instagram @claudiabahamon

Al viajar a trabajar, una amiga le recomendó que se hiciera ver por un médico, ya que no se veía bien el tema y su nariz presentaba afectaciones. Tras aplicarse crema y cuidados, Claudia Bahamón hizo una parada en Santa Marta, donde la atendió un otorrinolaringólogo y le realizaron exámenes.

“Mi amiguita Pamela Puentes me graba y me dice: ‘Amiguita, esto no está bien. Mejor, antes de grabar, vamos a que te miren RX y otorrino’. Aterrizamos en Santa Marta”, relató.

Así quedó el rostro de la presentadora. Foto: Instagram @claudiabahamon

Fractura de Claudia Bahamón. Foto: Instagram @claudiabahamon

El resultado de esto fue una fractura y una fisura larga, según comentó en una RX (rayos X).

Por el momento, Claudia Bahamón continúa en grabaciones y llevando a cabo sus actividades, sin entrar en detalles sobre cuál será el paso a seguir.