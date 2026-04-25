Particular video que publicó la exreina Carolina Flores antes de ser asesinada en México: “¿A esto le tenía tanto miedo?”

El asesinato de Carolina Flores Gómez, joven de 27 años que en 2017 fue coronada como Miss Teen Universe Baja California, ha generado conmoción en México y múltiples interrogantes sobre las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

Video dejó en evidencia la reacción del esposo de la exreina Carolina Flores al verla muerta; su grito conmocionó: “¿Qué hiciste, mamá?”

La exreina de belleza fue hallada sin vida en su apartamento, ubicado en la colonia Polanco de Ciudad de México, en un caso que permanece bajo investigación por parte de las autoridades judiciales.

De acuerdo con imágenes de seguridad difundidas por medios locales, el día del incidente la víctima se desplazaba desde la sala hacia su habitación, vestida con una bata blanca. Detrás de ella iba su suegra, quien mantenía las manos en los bolsillos. Segundos después, se escucharon varias detonaciones.

Según los reportes, el esposo de la joven se encontraba en otra habitación y salió con un bebé en brazos tras oír los disparos. En ese momento, la mujer habría pronunciado una frase que quedó registrada en el caso: “Me hizo enojar”, lo que incrementó la conmoción en torno a este hecho que continúa siendo materia de investigación.

No obstante, en redes sociales también se generaron reacciones frente al caso, con usuarios que revisaron las cuentas de la joven en busca de pistas sobre lo ocurrido. De hecho, algunos vieron los últimos clips que publicó en su cuenta de TikTok, centrando su atención en uno en específico.

Páginas de entretenimiento replicaron el contenido, asegurando que había algo más allá de lo que se veía en la vida de Carolina Flores. Una particular frase generó impacto y dio paso a especulaciones.

De acuerdo con lo que quedó registrado en el video, la exreina compartió un clip en el que se le ve caminando rápido y grabándose, mientras llegaba donde estaban su esposo y su bebé, quienes la recibieron de forma amorosa.

Lo inesperado fue la frase que acompañó el clip, en la que hizo referencia a un supuesto miedo que habría sentido en el pasado.

“¿A esto le tenía tanto miedo?”, escribió.

Dichas palabras pudieron tratarse de una forma de expresar el amor y felicidad que sentía en su relación, pese a los nervios que la habían invadido en algún punto con respecto a darse dicha oportunidad.

Las personas en redes sociales reaccionaron y señalaron que no se equivocaba en el miedo, ya que su esposo no fue capaz de hacer nada para protegerla. Otros indicaron que la intuición no fallaba, por lo que debió ‘escuchar’ su miedo.