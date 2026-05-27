Hania Orozco, reconocida exreina del Carnaval de Barranquilla 2024, dejó sin palabras a miles de personas luego de compartir un doloroso y preocupante instante que vivió con su familia, luego de que una tragedia golpeara su realidad.

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La famosa contó que su vivienda se vio afectada por un incendio, le cual consumió gran parte del inmueble, dejando pérdidas materiales gigantes para sus seres amados, quienes seguían afectados por todo lo que pasó.

Según lo registrado, los hechos se dieron mientras los integrantes del núcleo estaban en la casa. La exreina mencionó que todo se propicio por una batería que estaba en una de las habitaciones, prendiendo el colchón que estaba ubicado en ese espacio.

“No es fácil perderlo todo de la noche a la mañana… las cosas que con tanto esfuerzo lograron conseguir durante años. Esto ha sido algo muy duro de asimilar, pero sabemos que con el amor y la solidaridad de ustedes podremos poco a poco recuperar parte de lo perdido. De antemano gracias por cualquier ayuda que nos puedan brindar; sabemos que llega desde el amor, la empatía y el buen corazón de cada uno de ustedes”, escribió en el pie de foto.

Las imágenes fueron devastadoras, mostrando cómo quedó todo calcinado, comenzando por techos afectados, paredes dañadas, muebles perdidos y habitaciones destruidas.

“Quedamos con lo que teníamos puesto”, afirmó en el post.

“Mi familia y yo perdimos todo en la casa, absolutamente todo. Ustedes saben que nunca he decidido hacer este tipo de publicaciones, a pesar de todas las cosas que han pasado en el recorrido de mi vida. Pero, de verdad, necesito la ayuda de todos, mi familia y yo perdimos todo. Hasta la ropa, quedaron con lo que tienen puesto, literal”, aseguró.

Ante su desconcierto y angustia, Orozco afirmó que esperaba encontrar soluciones, iniciando por donaciones y ayudas que algunas personas quisieran dar. Allí aclaró que no era por ella, sino por sus familiares, quienes quedaron sin nada.

“No sé qué hacer, no sé cómo se hace la gestión para donar. Entonces, necesito, por favor, la ayuda de todos. Créanme que no es por generar lástima, más que por mí, por mi familia. Se los agradecería, de verdad”, concluyó.