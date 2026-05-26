Stephen Colbert reapareció en insólito programa comunitario tras despedirse de la TV

Una noche después de que Stephen Colbert grabara su último episodio de The Late Show en CBS, hizo una aparición sorpresa presentando el programa comunitario Only in Monroe, que se transmite en el sureste de Michigan a lo largo de las orillas del lago Erie.

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Jack White, oriundo de Michigan y criado en Detroit, a unos 65 kilómetros al noreste de Monroe, se unió a Colbert como su “director musical voluntario”.

“Tengo muchas ganas de escuchar algo de tu música, si el tiempo lo permite”, bromeó Colbert con White, mientras se oían risas de algunas personas fuera de cámara.

Colbert entrevistó al actor Jeff Daniels durante la emisión de una hora, que se centró en gran medida en chistes sobre Michigan. El actor Steve Buscemi apareció en un segmento grabado bromeando sobre su pizzería Buscemi’s en Monroe.

El rapero Eminem, que se crió en Detroit, apareció en una grabación como el “jefe de bomberos” que aprueba prender fuego a los restos del decorado que Colbert, White y Daniels destruyeron al final del programa.

Colbert también habló por FaceTime con el comediante Byron Allen, quien presentará Comics Unleashed, programa que reemplazará al cancelado Late Show de Colbert.

Las presentadoras habituales del programa comunitario, Michelle Baumann y la ex Miss América Kaye Lani Rae Rafko Wilson, inhalaron helio de globos junto a Colbert mientras hablaban sobre la lucha de Baumann contra el cáncer. En la pantalla apareció una advertencia: “Ex presentador profesional de televisión, no intente esto en casa”.

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Esta fue la segunda vez que Colbert presentó Only in Monroe. Como dijo durante la transmisión sorpresa del viernes, ya había presentado un episodio en el verano de 2015, justo antes de tomar el relevo de David Letterman en Late Night.

No quedó claro dónde ni cuándo Colbert grabó el último episodio, que se emitió exactamente 24 horas después de su último programa de Late Night. Los mensajes dejados el sábado al canal de acceso comunitario para solicitar comentarios no obtuvieron respuesta inmediata.

*Con información de AP.