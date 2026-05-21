La larga despedida de Stephen Colbert de la televisión nocturna termina el jueves por la noche cuando el presentador de The Late Show aparezca detrás de su escritorio en CBS por última vez.

Aún no se ha revelado qué está planeado para el final, pero el equipo del programa ha tenido meses para prepararse para el fin de la franquicia de 33 años de la cadena.

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Entre los invitados de la última semana se encuentran Michael Keaton, Jon Stewart, Julia Louis-Dreyfus, Steven Spielberg, David Byrne y Bruce Springsteen, y también se ha emitido una versión disparatada de It’s Raining Men convertida en It’s Raining Fish.

CBS anunció el verano pasado que el programa de Colbert terminaría tras 11 temporadas, alegando razones económicas. Sin embargo, Colbert es el presentador con mayor audiencia en la televisión nocturna. Muchos, incluido el propio Colbert, han expresado escepticismo sobre si las repetidas críticas del presidente Donald Trump al programa no influyeron en la decisión.

La decisión de cancelar el programa se produjo después de que la empresa matriz, Paramount, llegara a un acuerdo extrajudicial de 16 millones de dólares con Trump por una entrevista en 60 Minutes, mientras Paramount esperaba la aprobación de su administración para la venta a Skydance Media. Colbert lo había calificado de “un soborno descarado”.

Dustin Kidd, profesor de sociología en la Universidad de Temple, señala que Colbert se retira en la cima de su carrera y como líder de audiencia en los programas nocturnos. Su cancelación no puede explicarse únicamente desde el punto de vista económico, afirmó.

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“Diría que, francamente, la respuesta está en la política”, dijo Kidd. “Ha habido mucha presión política contra este programa y mucha presión política en general dentro de CBS. Y creo que eso tiene mucho que ofrecer para explicar por qué este programa, en este momento, está teniendo tanto éxito".

Los principales rivales de Colbert, Jimmy Kimmel Live! de ABC y The Tonight Show with Jimmy Fallon de NBC, emitirán repeticiones el jueves por la noche a la misma hora que la despedida de Colbert.

CBS sustituirá a The Late Show por Comics Unleashed, un programa en el que los comediantes comparten anécdotas. El presentador, Byron Allen, ha prometido mantenerse al margen de la política.

*Con información de AP.