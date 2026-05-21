El regreso más esperado de Hollywood: Brad Pitt y Quentin Tarantino vuelven con secuela y será estrenada en IMAX

Netflix ha reconfigurado su calendario de lanzamientos de alto perfil para el cierre del año, confirmando que ‘The Adventures of Cliff Booth’, la producción que expande el universo cinematográfico de ‘Érase una vez en Hollywood’, tendrá un estreno exclusivo en salas de cine IMAX antes de su debut en la plataforma de Netflix. La cinta, que representa una inusual colaboración entre figuras de la primera línea de la industria, llegará a la gran pantalla a finales de noviembre, posicionándose desde ya como una de las cartas fuertes para la cartelera cinematográfica de fin de año.

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El proyecto genera particular interés en el sector del séptimo arte debido al intercambio de roles en su equipo creativo. Aunque el guion original está firmado por Quentin Tarantino, la dirección en esta oportunidad fue delegada a David Fincher, cineasta reconocido por largometrajes como ‘Se7en’ y ‘Mank’. Brad Pitt repite en el rol protagónico como el doble de acción Cliff Booth, personaje que le valió el premio Óscar a Mejor Actor de Reparto y asume además funciones de productor de la mano de Ceán Chaffin.

De acuerdo con los reportes de la producción, el largometraje se exhibirá de manera exclusiva en salas de cine IMAX de todo el mundo durante un periodo de dos semanas, comenzando entre el 23 y el 25 de noviembre. Posteriormente, el 23 de diciembre, la película se integrará de forma definitiva al catálogo digital global de Netflix.

La trama de esta nueva entrega se traslada temporalmente al año 1977. Según la sinopsis oficial proporcionada por el estudio, el contexto muestra a un Cliff Booth inmerso en un entorno cinematográfico e histórico radicalmente distinto al de la cinta original de 2019. Un adelanto preliminar de las imágenes, emitido originalmente en la franja comercial del Super Bowl, permite observar al protagonista en secuencias que involucran sets de grabación de la época, zonas suburbanas de Los Ángeles y competencias de automovilismo sobre tierra.

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El equipo técnico que acompaña a Fincher incluye a colaboradores habituales de su filmografía, como el director de fotografía Erik Messerschmidt quién fue ganador del Óscar por ‘Mank’ y la dupla de compositores integrados por Trent Reznor y Atticus Ross. Esta selección sugiere un tratamiento estético y sonoro característico del cine de Fincher, lo cual contrasta con el tono de comedia ácida y nostalgia cultural que Tarantino imprimió en la primera producción.

El elenco confirmado para acompañar a Brad Pitt está integrado por Elizabeth Debicki, Scott Caan, Carla Gugino, Yahya Abdul-Mateen II y Peter Weller. Por el momento, la participación de Leonardo DiCaprio, quien interpretó al actor Rick Dalton en la entrega previa, no se encuentra prevista ni ha sido reportada en las agendas oficiales de filmación de la distribuidora.