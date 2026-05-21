Selección Colombia: Néstor Lorenzo borraría de la lista al Mundial a un recién campeón en Europa

Yaser Asprilla sería uno de los descartados por Néstor Lorenzo en la lista definitiva de la Selección Colombia al Mundial 2026. Así lo viene reportando la prensa deportiva nacional, en medio de la expectativa por el campamento de la Tricolor.

Lista de Selección Colombia al Mundial 2026: filtran el ‘palo’ que metería Néstor Lorenzo

Cabe recordar que la Selección Colombia trabaja en Medellín con los jugadores que se van sumando a la concentración. Lorenzo anunció 55 futbolistas en la prelista, pero de esos solo tendrán la oportunidad 26.

“Yaser Asprilla no está en el grupo de los 26”

La información la entregó El Vbar Caracol este jueves, 21 de mayo, por medio de su cuenta de X: “Yaser Asprilla no está en el grupo de los 26, pero Juan Camilo Portilla sí estaría”.

Y añadieron: “El jugador de Galatasaray (Yaser) no estaría en la lista final para el Mundial, mientras que el volante de Paranaense (Portilla), sí”.

🇨🇴🏆¡YÁSER ASPRILLA NO ESTÁ EN EL GRUPO DE LOS 26, PERO JUAN CAMILO PORTILLA SI ESTARÍA!



💣El jugador de Galatasaray no estaría en la lista final para el mundial, mientras que el volante de Paranaense si



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Cabe recordar que Yaser Asprilla viene de ser campeón con el Galatasaray de la Superliga turca. Integró la nómina desde principios de 2026 y hasta el final de la competencia, pues está cedido por el Girona de España hasta mediados de año.

Yaser Asprilla con los colores del Galatasaray de Turquía. Foto: Getty Images

Yaser sí ha integrado el proceso de Néstor Lorenzo en Colombia a lo largo de los últimos años, pero no es uno de sus indispensables. Desde que salió la prelista de 55 futbolistas, se preveía que Asprilla, de 22 años, podría quedar fuera.

Solo se confirmará el rumor hasta que Lorenzo emita la lista definitiva de 26 convocados de Colombia al Mundial. En caso de que, en efecto, Yaser Asprilla quede por fuera, se trataría de una joya que apunta al próximo proceso mundialista.

¿Cuáles son los fijos de Néstor Lorenzo para el Mundial 2026?

Todo apunta, según otros rumores, a que Lorenzo ya tiene a sus convocados “fijos” para el Mundial 2026. Nombres como James Rodríguez, Luis Díaz, Camilo Vargas, Richard Ríos, Dávinson Sánchez y otros más estarían seguros.

James Rodríguez entra en los fijos de la Selección Colombia al Mundial 2026. Foto: Instagram de James Rodríguez

En ese sentido, la gran pregunta está instalada: ¿cuáles serían las sorpresas? Dos o tres nombres que no estarían ya en los planes de la prensa y los aficionados. Por ejemplo, el de Juan Camilo Portilla, tal como lo reveló el medio referenciado.

La expectativa está puesta y todos hablan de ello. Se espera que en la última semana de mayo, la Federación Colombiana de Fútbol emita el comunicado con los 26 futbolistas definitivos al Mundial 2026. El debut será el 17 de junio ante Uzbekistán, en el Estadio Ciudad de México.