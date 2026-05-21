Estos son los escuderos de Erling Haaland en Noruega para el Mundial 2026: convocatoria oficial con varias figuras

Como era de esperar, la Selección Noruega estará liderada por su máxima estrella, Erling Haaland, en el Mundial 2026, que comienza en tres semanas en Estados Unidos, México y Canadá. El delantero del Manchester City comienza a priorizar este objetivo luego de quedar subcampeón en la Premier League esta temporada.

Los ‘Vikingos Rojos’, como es el apodo de la selección nacional noruega, que no participa en un Mundial de fútbol desde Francia 1998, anunció en las últimas horas su lista oficial de 26 jugadores mediante un video en el que aparece el Rey Harald V.

El delantero Erling Haaland, de nuevo a punto de terminar como máximo goleador de la Premier League con el Manchester City pese a perder el título ante el Arsenal, es el gran rostro del equipo que dirige Stale Solbakken, en su primera Copa del Mundo y donde está instalado en la lista de posibles sorpresas del torneo.

Haaland con Martin Ødegaard

Cabe recordar que Haaland perdió el título en Inglaterra ante su compañero, Martin Odegaard, proclamado campeón de la Premier League con el Arsenal en días atrás. El mediocampista ofensivo será su principal escudero en el Mundial 2026.

El noruego del Manchester City, Erling Haaland, fue el autor del gol de la victoria de su equipo sobre el Liverpool, en la Premier League 2025-2026. (Foto by Paul ELLIS / AFP) Foto: AFP

Algunos otros nombres muy conocidos de las grandes ligas europeas completan la lista de 26 confeccionada por Solbakken en Noruega, como por ejemplo el delantero del Atlético de Madrid, Alexander Sorloth, o el defensa del Borussia Dortmund, Julian Ryerson.

A ellos se suman otros futbolistas que están en la Premier League, la Serie A de Italia y el sorprendente Bodo/Glimt, que eliminó al Inter de Milán en la actual Champions.

Martin Ødegaard, capitán del Arsenal en el esquema de Mikel Arteta. Foto: AFP

La Selección Noruega está en el Grupo I junto a la Francia de Kylian Mbappé, Senegal e Irak. Debutará ante los iraquíes el 16 de junio en el Gillette Stadium de Boston.

Lista de 26 convocados de Noruega

Arqueros (3): Orjan Haskjold Nyland (Sevilla FC/ESP), Egil Selvik (Watford/ENG), Sander Tangvik (Hamburgo/GER)

Defensas (9): Julian Ryerson (Borussia Dortmund/GER), Marcus Holmgren Pedersen (Torino/ITA), David Moller Wolfe (Wolverhampton/ENG), Fredrik Bjorkan (Bodo/Glimt/NOR), Kristoffer Vassbakk Ajer (Brentford/ENG), Torbjorn Heggem (Bolonia/ITA), Leo Ostigard (Génova/ITA), Sondre Langas (Derby County/ENG), Henrik Falchener (Viking/NOR)

Mediocampistas (10): Martin Odegaard (Arsenal/ENG), Sander Berge (Fulham/ENG), Fredrik Aursnes (Benfica/POR), Patrick Berg (Bodo/Glimt/NOR), Kristian Thorstvedt (Sassuolo/ITA), Morten Thorsby (Cremonese/ITA), Thelonious Aasgaard (Rangers/SCO), Antonio Nusa (RB Leipzig/GER), Andreas Schjelderup (Benfica/POR), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt/NOR)

Atacantes (4): Erling Haaland (Manchester City/ENG), Alexander Sorloth (Atlético de Madrid/ESP), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace/ENG), Oscar Bobb (Fulham/ENG).