Revelan la encuesta definitiva sobre el fichaje de Franco Armani en Millonarios: contundente resultado

A Diego Novoa y Guillermo de Amores se les acabó el tiempo en Millonarios en medio de semanas muy duras. A los arqueros no les ha ido bien durante el primer semestre del 2026 con la camiseta azul. Cuando han tenido chances de jugar, se han visto comprometidos en goles en contra. La hinchada no soporta más y no los quieren en la nómina titular.

Recientemente, Diego Novoa estuvo en la titular en el partido de Copa Sudamericana que jugó Millonarios en Brasil. Allí, cuando apenas empezaba el partido en el Morumbí, el guardameta se mandó un ‘blooper’ para el olvido que significó el 1-0 en contra. Al final, el embajador logró un empate y se le escapó la victoria tras un penalti que Rodrigo Contreras falló.

Para el uruguayo De Amores las cosas tampoco han salido de la mejor forma. A pesar de que ya hayan pasado algunas semanas, la afición no olvida el error que tuvo ante Alianza FC, que condenó a los capitalinos a la eliminación de las finales de Liga BetPlay.

Franco Armani está en la lista

Ningún arquero presenta garantías y la hinchada enfurece. La directiva parece que ya se mueve para buscar el reemplazo y titular definitivo en el arco para el segundo semestre del año. Al parecer, ya hay una lista y varios nombres se han filtrado, incluso con varios que militan en el exterior.

Por ejemplo, Franco Armani es un nombre que se ha movido muy fuerte durante la semana en el mundo de Millonarios. El periodista Alexis Rodríguez filtró la respuesta que le dio el representante del campeón del mundo con Argentina y dejó abierta la posibilidad de jugar en el equipo azul.

Atlético Nacional respondió con dureza al respecto el caso de Armani. Foto: AFP

En caso de que la directiva azul haga contacto, “estarían dispuestos a escuchar. A Armani se le termina contrato en diciembre 2026, pero se podría arreglar su salida en junio”, precisó el comunicador.

La encuesta definitiva que tuvo contundente decisión

En el canal de WhatsApp de Win Sports se lanzó la encuesta y los hinchas de Millonarios y demás futboleros se pronunciaron. La pregunta, ¿Ficharías a Franco Armani pese a su pasado por Nacional? La votación lanzó un resultado contundente.

Con 274 votos, la respuesta “yo lo firmo de una” arrasó. Luego le siguió, “no existe la más mínima posibilidad” con 113 votantes. Ya más abajo sale la opción “no lo ficharía, pero por su presente” y ya de últimas sale “Millonarios sí o sí debe contratar arquero”, casi evadiendo una respuesta sobre el arquero argentino.

Resultados de la encuesta. Foto: Pantallazo canal de WhatsApp de Win Sports.

De esta manera, la gran mayoría de los votantes dejan ver que firmarían a Franco Armani en Millonarios si en ellos estuviera esa potestad de decisión.

Armani, ídolo de Atlético Nacional

Cabe recordar que el portero de River Plate, mundialista y campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, es considerado uno de los mejores arqueros de la historia del fútbol colombiano. Además es un ídolo en Atlético Nacional y campeón de la Copa Libertadores 2016. Su salida del club ‘Millonario’ es casi inminente.

Franco Armani podría regresar a Atlético Nacional, según la prensa argentina. Foto: Getty Images y escudo oficial Atlético Nacional.

Incluso, en días pasados también se conoció la posibilidad de volver a Nacional ante una eventual salida o retiro de David Ospina tras el Mundial 2026. Si algo pasa con este otro ídolo, el club verdolaga buscaría el último baile de Franco en el verdolaga.