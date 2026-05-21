La razón por la que ‘MasterChef Celebrity’ no se estrenará una vez finalice ‘La casa de los famosos 3’

Pese a que el Canal RCN no ha anunciado la fecha de la gran final de La casa de los famosos Colombia 3, el programa de telerrealidad que reunió a más de 25 estrellas de la farándula nacional está a pocos días de terminar, pues tan solo quedan cinco participantes dentro del juego.

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Alejandro Estrada, Beba de la Cruz, Tebi Bernal, Valentino Lázaro y Juanda Caribe están intentando convencer al público de que merecen convertirse en los ganadores del premio de 400 millones de pesos.

Sin embargo, muchos televidentes se han estado preguntando si, una vez el programa presentado por Marcelo Cezán y Carla Giraldo llegue a su fin, se dará inicio a la transmisión oficial de la octava temporada de MasterChef Celebrity Colombia. Esta duda fue aclarada en el portal SuperLike, donde se dio a conocer que los seguidores del programa de cocina tendrán que esperar varias semanas, pues La rosa de Guadalupe se transmitirá después de las noticias de las 7 de la noche.

Esta parrilla de contenidos estaría vigente mientras se transmiten los partidos del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, ya que el evento deportivo ocupará un gran porcentaje del espacio al aire, limitando algunas franjas importantes.

Por ahora, hay expectativa por conocer la fecha oficial de estreno del programa de gastronomía, que, según muchos, contaría con el mejor grupo de famosos hasta el momento, al reunir en su elenco a actores, actrices, cantantes y creadores de contenido reconocidos a nivel nacional e internacional.

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Estos son los confirmados por el Canal RCN:

Angélica Blandón

Emiro Navarro

Emmanuel Restrepo

Hugo Gómez

Iván Marín

Jimmy Vásquez

Julieta Piñeres

Lina Tejeiro

Marcela Carvajal

Martha Restrepo

Milena López

Sebastián Villalobos