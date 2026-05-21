Capturan por segunda vez a Valentina Mor, señalada de drogar y robar a turistas: “Se burlaba de las autoridades”

Las autoridades de Medellín, en una acción conjunta entre la Alcaldía Distrital, la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) y la Fiscalía General de la Nación, hicieron efectiva la captura de la creadora de contenido conocida en redes sociales como Valentina Mor.

La mujer es señalada de presuntamente integrar una red delictiva dedicada al hurto sistemático de ciudadanos extranjeros en zonas turísticas del occidente y sur de la capital antioqueña, así como en sectores clave de Cartagena.

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La detención de la implicada se materializó mediante una diligencia de allanamiento y registro en un apartamento residencial ubicado en el exclusivo sector de Laureles, en el occidente de Medellín. De acuerdo con los reportes oficiales de la investigación judicial, el presunto modus operandi consistía en aprovechar su reconocimiento en las plataformas digitales y su carisma para perfilar a ciudadanos extranjeros en restaurantes, bares y discotecas de alto estatus.

🚨Se burlaba de las autoridades en redes sociales, posaba con fajos de billetes y creía que podía esconderse detrás de seguidores y videos. Hoy terminó capturada.



Alias “Valentina Mor” es señalada de participar en hurtos contra ciudadanos extranjeros en Medellín y Cartagena,… pic.twitter.com/wxTBDmRHQS — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) May 21, 2026

Según el expediente del caso, tras ganarse la confianza de las víctimas, la mujer presuntamente procedía a despojarlas de sus pertenencias de valor, ya sea mediante la modalidad de engaño, factor de oportunidad o, según líneas de investigación citadas por la administración local, mediante el uso de sustancias químicas que dejaban a los afectados en estado de indefensión.

Durante la inspección al inmueble residencial, los investigadores de la Sijín incautaron material probatorio que presuntamente vincula a la creadora de contenido con las denuncias. Entre los elementos recuperados se destacan unas gafas de sol de alta gama y dinero en efectivo. Los elementos tecnológicos y accesorios incautados serán fundamentales dentro de la cadena de custodia para el respectivo proceso de judicialización.

Este hecho marca la segunda detención de la creadora de contenido en un periodo corto. A principios del presente mes, el pasado 1 de mayo de 2026, la mujer fue retenida en flagrancia por personal de vigilancia privada de un establecimiento comercial en Medellín, al ser sorprendida con pasaportes, documentos de identidad de un tercero extranjero y una suma de dinero en efectivo cuya procedencia no pudo justificar en el sitio.

En dicha oportunidad, tras las respectivas verificaciones de las autoridades competentes, la ciudadana fue dejada en libertad. Asimismo, registra requerimientos previos en la ciudad de Cartagena por presuntas conductas similares captadas en sistemas de videovigilancia.

Respecto a este nuevo operativo, el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía, declaró formalmente:

“Señalada de participar en varios hurtos contra ciudadanos extranjeros en Medellín y también en Cartagena, mediante la utilización de sustancias tóxicas que dejaban a sus víctimas en estado de indefensión. La misma mujer que hace poco se burlaba de las autoridades en sus videos, posando incluso con dinero en efectivo”.

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La mujer fue puesta a disposición de un juez de control de garantías para el desarrollo de las audiencias concentradas. En estas diligencias, la Fiscalía General de la Nación procederá a la legalización del allanamiento, la legalización de la captura y la posterior imputación de cargos por el delito de hurto calificado y agravado.

Las autoridades del distrito de Medellín hicieron un llamado público a otros ciudadanos, especialmente de origen extranjero, que sospechen haber sido víctimas de esta modalidad en las zonas turísticas evaluadas, para que interpongan las denuncias formales ante la justicia colombiana. Esto permitirá robustecer la investigación y establecer si existen más personas implicadas en la red de apoyo logístico de estos hechos.