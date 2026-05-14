Influencer tuvo contacto con ratón que porta el hantavirus: compartió mensaje de alerta

La detección de un brote activo de hantavirus, variante Andes, en el crucero internacional MV Hondius, ha generado una respuesta de vigilancia epidemiológica tras su zarpe de Argentina en abril de 2026.

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La situación en la embarcación ha derivado en el confinamiento de más de 100 personas y un reporte acumulado de ocho fallecimientos relacionados con la emergencia sanitaria en la región.

En medio de la incertidumbre sobre el alcance del contagio, se han difundido testimonios sobre los riesgos de contacto con la fauna silvestre que porta este virus. La creadora de contenido @marina_korb compartió una experiencia ocurrida hace un año, donde sostuvo a un ratón oliváceo, especie identificada como portadora.

“En mi defensa no sabía que era un ratón que también porta el virus; esa noche me enteré de que en la semana habían fallecido personas por un rebrote ahí mismo”, explicó la usuaria, instando a la población a evitar cualquier contacto con estos animales.

Reporte técnico de la Organización Mundial de la Salud

La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió un tercer informe detallando la situación de la enfermedad respiratoria grave detectada a bordo del MV Hondius. De acuerdo con el organismo, se han notificado un total de 11 casos confirmados, incluyendo tres fallecimientos entre los pasajeros que fueron reportados directamente por las autoridades sanitarias.

Desde el último boletín del 8 de mayo, se confirmaron nuevos contagios en Francia y España, además de un caso bajo análisis en los Estados Unidos.

El reporte clínico especifica que la tasa de letalidad de este brote se sitúa actualmente en el 27%. Ocho de estos casos fueron confirmados por laboratorio para la infección por el virus Andes (ANDV), mientras que otros permanecen en calidad de probables o pendientes de resultados.

La OMS mantiene vigilancia internacional tras confirmar 11 casos positivos de hantavirus vinculados a un crucero. Foto: Composición Semana/ Getty Images

Ante esta situación, los Puntos Focales Nacionales del Reglamento Sanitario Internacional han activado protocolos de rastreo de contactos para contener la propagación fuera de la embarcación.

Evaluación del riesgo global

A pesar de la gravedad de los síntomas presentados por los pacientes a bordo, las autoridades internacionales mantienen un seguimiento estrecho de la evolución del virus. La OMS ha evaluado el riesgo que supone este evento para la población mundial como bajo y seguirá vigilando la situación epidemiológica.

La organización continuará actualizando la evaluación de riesgos según el comportamiento de los casos en los países donde desembarcaron los pasajeros afectados. Por ahora, la recomendación principal sigue siendo la prevención y el control de roedores en áreas de riesgo.