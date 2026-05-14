Santa Fe vs. Junior: Inteligencia Artificial predice quién va a ganar y con qué marcador

Santa Fe y Junior de Barranquilla abrirán su llave de semifinales en Liga BetPlay, este sábado 16 de mayo, en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Será el juego de ida, con la parcialidad cardenal actuando como local.

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Hay expectativa en la previa, pues el marcador en este primer juego de semifinales será clave de cara al compromiso de vuelta, y cuál de los dos equipos pinta para clasificar a la gran final de la Liga BetPlay 2026-l.

En ese sentido, la Inteligencia Artificial predijo cómo va a quedar el partido, con el marcador exacto que tendría y el equipo que sacaría ventaja en Bogotá, pensando en la vuelta donde los tiburones serán locales.

“Santa Fe le va a ganar 2-1 a Junior”

Gemini afirma que Independiente Santa Fe va a ganarle a Junior por 2-1 en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Bajo esa lógica, los cardenales se irían con ventaja de cara al juego de vuelta en Barranquilla.

La IA argumentó su predicción: “Independiente Santa Fe llega en un momento de forma excepcional tras aplastar 4-0 al América de Cali en el partido de vuelta de los cuartos de final, donde Hugo Rodallega demostró estar en un estado de gracia anotando un triplete. La fortaleza del equipo bogotano en el estadio El Campín es notable. Además, el equipo cardenal ya tiene la medida tomada sobre el cuadro barranquillero esta temporada, habiéndole ganado la final de la Superliga en enero y su enfrentamiento de fase regular por 2-1 en febrero”.

Independiente Santa Fe, levantando la Superliga BetPlay 2026 que le ganó a Junior. Foto: Cristian Bayona

Y añade: “Por su parte, el Junior de Barranquilla llega con un desgaste mayor tras una serie sufrida contra Once Caldas, que logró empatar 2-2 en la vuelta para avanzar con un global de 3-2. Aunque el equipo del “Tiburón” ha mostrado resiliencia como visitante y cuenta con una nómina competitiva, la altitud de Bogotá y la sólida estructura táctica de Santa Fe suelen ser factores determinantes. Se espera un partido cerrado, pero la eficacia goleadora actual de Santa Fe y su histórico reciente frente a Junior inclinan la balanza a favor del equipo local para llevarse una ventaja mínima al partido de vuelta”.