“No sigue”: dan versión sobre el futuro de Néstor Lorenzo y genera ruido en Selección Colombia

Después de que Néstor Lorenzo diera la prelista de la Selección Colombia al Mundial 2026, este jueves 14 de mayo, empezó a circular un rumor que pone en duda la continuidad del técnico argentino al mando del combinado nacional.

Néstor Lorenzo desata polémica: ignoró críticas y puso a Sebastián Villa en la prelista del Mundial 2026

Dicha información, no comprobada aún, detalla que Néstor Lorenzo no seguiría dirigiendo a la Selección Colombia después del Mundial 2026. De hecho, es algo que viene sonando desde hace varios meses atrás y genera bastante ruido.

Néstor Lorenzo podría irse de la Selección Colombia después del Mundial 2026

Quien entregó la información fue Luis Arturo Henao por medio de su cuenta de X: “Después del mundial Lorenzo no sigue con Selección Colombia”.

Depues del mundial Lorenzo no sigue con @FCFSeleccionCol — Luis Arturo Henao C (@ElColeccioniste) May 14, 2026

A principios del pasado mes de abril, el periodista Felpe Sierra adelantó que desde la Federación Colombiana de Fútbol no estarían seguros sobre renovar el contrato de Néstor Lorenzo con el combinado nacional.

“Hoy la Federación Colombiana de Fútbol no considera renovar el contrato de Néstor Lorenzo después del Mundial, pues reconocen que varias derrotas se han generado por los errores del entrenador; quieren buscar un mejor perfil para el camino de la Selección Colombia a 2030″, escribió Felipe Sierra, el 1 de abril, en su cuenta de X.

🚨 Hoy la Federación Colombiana de Fútbol no considera renovar el contrato de Néstor Lorenzo después del Mundial, pues reconocen que varias derrotas se han generado por los errores del entrenador; quieren buscar un mejor perfil para el camino de la Selección Colombia 🇨🇴 a 2030 pic.twitter.com/IhBjqKAiLz — Pipe Sierra (@PSierraR) April 1, 2026

Rumor de la salida de Néstor Lorenzo, a semanas del Mundial 2026

Aunque la información no hable de una salida de Néstor Lorenzo antes de la Copa Mundial Fifa 2026, igual genera mucho ruido. ¿Quién puede ser su reemplazo? ¿Cuáles son los motivos que lo llevarían a no renovar? ¿La directiva está conforme con su desempeño?

El proceso de Néstor Lorenzo data desde el arranque de este ciclo mundialista. Fue contrato por la FCF a mediados de 2022, con miras a este Mundial 2026, y podría tener su fin tras la participación de La Tricolor en el torneo internacional.

Bajo el mando del entrenador argentino, Colombia clasificó al Mundial 2026, llegó a la final de la Copa América 2024, logró un largo invicto y vio una nueva ola de jugadores que a día de hoy siguen defendiendo la camiseta amarilla.

Néstor Lorenzo con James Rodríguez, pieza clave del entrenador argentino en la Selección Colombia. Foto: Getty Images

Más allá de lo que se diga, la única certeza que existe es que Néstor Lorenzo ya está preparando la fase de grupos del Mundial 2026. La Selección Colombia está ubicada en el grupo K junto a Uzbekistán, RD Congo y Portugal. Avanzar de ronda se convierte, casi, en una obligación.

Con una prelista de jugadores, que generó bastante polémica, arranca el camino de preparación cafetero hacia la gloria internacional.