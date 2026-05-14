Francia hizo oficial su lista de 26 convocados al Mundial 2026, sin joya del Real Madrid

El DT de Francia, Didier Deschamps, desveló este jueves su grupo de 26 jugadores para disputar el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, con los delanteros Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé como estandartes del combinado galo.

Désiré Doué, del PSG, y el extremo del Bayern Munich Michael Olise, también figuran en una línea de ataque temible para el torneo que se disputará del 11 de junio al 19 de julio.

𝑪𝒉𝒂𝒄𝒖𝒏 𝒂 𝒖𝒏 𝒓𝒐̂𝒍𝒆 𝒂̀ 𝒋𝒐𝒖𝒆𝒓 🇫🇷🌎



Voici nos 26 Bleus qui représenteront la France à la 𝐂𝐨𝐮𝐩𝐞 𝐝𝐮 𝐌𝐨𝐧𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔 ! 🔥#FiersdetreBleus pic.twitter.com/CqKUzJpSK0 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 14, 2026

Rayan Cherki debutará en un Mundial después de completar, con 22 años, una espectacular primera temporada en el Manchester City, mientras que su rival en la Premier League William Saliba, del Arsenal, aportará solidez defensiva a los Bleus.

Otro atacante, Jean-Philippe Mateta, fue llamado en sustitución del lesionado Hugo Ekitike.

El lateral Lucas Hernández y el motor del centro del campo N’Golo Kanté son, junto a Mbappé y Dembélé, los únicos supervivientes de la plantilla de Deschamps que se proclamó campeona del mundo hace ocho años en Rusia.

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Deschamps, que dirigirá a los Bleus por última ocasión antes de dejar el cargo al término del torneo, dejó fuera de la nómina al arquero del PSG Lucas Chevalier, y llamó como tercer portero a Robin Risser en una lista de 26 jugadores sin sorpresas destacadas.

Francia se halla encuadrada en el Grupo I del Mundial junto a Irak, Senegal y Noruega.

Nómina de Francia para el Mundial 2026:

Arqueros (3): Mike Maignan (AC Milan/ITA/38 veces internacional), Robin Risser (Lens/0), Brice Samba (Rennes/4)

Mike Maignan (AC Milan/ITA/38 veces internacional), Robin Risser (Lens/0), Brice Samba (Rennes/4) Defensores (9): Lucas Digne (Aston Villa/ENG/56), Malo Gusto (Chelsea/ENG/9), Lucas Hernandez (PSG/41), Théo Hernandez (Al Hilal/KSA/42), Ibrahima Konaté (Liverpool/ENG/27), Maxence Lacroix (Crystal Palace/ENG/2), Jules Koundé (FC Barcelona/ESP/46), William Saliba (Arsenal/ENG/31), Dayot Upamecano (Bayern Munich/GER/36)

Centrocampistas (5): N’Golo Kanté (Fenerbahçe/TUR/67), Manu Koné (AS Roma/ITA/12), Adrien Rabiot (AC Milan/ITA/57), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid/ESP/44), Warren Zaïre-Emery (PSG/10)

N’Golo Kanté (Fenerbahçe/TUR/67), Manu Koné (AS Roma/ITA/12), Adrien Rabiot (AC Milan/ITA/57), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid/ESP/44), Warren Zaïre-Emery (PSG/10) Atacantes (9): Maghnes Akliouche (Mónaco/7), Bradley Barcola (PSG/16), Rayan Cherki (Manchester City/ENG/5), Ousmane Dembélé (PSG/58), Désiré Doué (PSG/6 ), Kylian Mbappé (Real Madrid/ESP/96), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace/ENG/3), Michael Olise (Bayern Munich/GER/15), Marcus Thuram (Inter Milan/ITA/33).

Camavinga ‘out’, Deschamps explicó

Sin rodeos, como para dar la lista oficial de su país, el entrenador también explicó los motivos que lo llevaron a desplazar a la figura que milita en Real Madrid.

“¿Camavinga fuera de la selección para el Mundial? Sale de una temporada difícil, en la que no jugó mucho, con muchas lesiones", argumentó.

Didier Deschamps y Eduardo Camavinga en medio de una entrenamiento de la Selección de Francia Foto: UEFA via Getty Images

Haberle dado de baja para dicha cita orbital no significa que el mediocampista no vaya a ser tenido en cuenta en el futuro. A sus 23 años, Deschamps considera que le queda mucha carrera para volver a ser parte.

“Sigue siendo joven. Tengo decisiones que tomar, una estructura para mi lista. Pero puedo imaginar su decepción esta noche”, se compadeció el DT de lo que pudiese sentir el que fuese subcampeón en Qatar 2022.

Camavinga encabeza el listado de figuras que Francia dejó fuera de la Copa del Mundo:

Eduardo Camavinga

Khéphren Thuram

Corentin Tolisso

Randal

Kolo Muani

El Junior Kroupi

Florian Thauvin

Esteban Lepaul

Pierre Kalulu

*Con información de AFP.