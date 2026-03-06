Sigue siendo crítica la situación del Real Madrid y la Selección de Francia con sus lesionados. Ambos planteles comparten jugadores, entre los que se encuentran Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga, entre otros.

Del primero se pudo saber en la presente semana que tiene grandes líos en una de sus piernas. Es tal la angustia que se vive, que desde España llegaron a decir que su entorno teme porqué no llegue de manera plena al Mundial 2026.

Jules Koundé también está entre los lesionados de Francia junto Kylian Mbappé Foto: Getty Images

Para los próximos partidos con el cuadro español tomarían la decisión de no arriesgarlo, pues a menos de 100 días de la Copa del Mundo la prioridad que se tendría con el galo es que se recupere en su totalidad.

¿Una Francia mermada ante Colombia?

Por las lesiones que están teniendo varias de las figuras de los europeos, el próximo 29 de marzo sí se podría ver una nómina mermada de Francia vs. Colombia en el amistoso Fifa que está programado para dicha fecha.

A los líos que presenta Mbappé, ahora se le suma la baja de Eduardo Camavinga, del Madrid, quien no viajó con la delegación para el duelo de este fin de semana por LaLiga, ante Celta de Vigo.

Didier Deschamps y Eduardo Camavinga en medio de una entrenamiento de la Selección de Francia Foto: UEFA via Getty Images

Según dieron a conocer medios españoles, el volante francés solo completó un par de sesiones a lo largo de la semana. Si bien ya dejó atrás unos fuertes dolores dentales que tenía, el haber hecho pocas prácticas lo sacó de la citación por parte de Álvaro Arbeloa.

Esos malestares bucales de los que se habla han sido una constante en el último tiempo para Camavinga. En caso de que se le mantengan, Didier Deschamps, DT de Francia, tendría que buscar otro nombre para llamar en la convocatoria que está por salir.

La tenebrosa lista negra en Real Madrid

Ya son un total de 10 los jugadores que han presentado algún lío de salud en el Real Madrid durante las últimas semanas.

En dicho listado el último en caer fue Camavinga, pero hay figuras como Bellingham, Alaba, el mismo Mbappé y la más dolorosa, la de Rodrygo Goes.

Rodrygo Goes en el partido de Real Madrid 0-1 Getafe. Foto: Getty Images via AFP

Del brasileño se reportó que “tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Rodrygo por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado la rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha”, informaron desde España.

Dicho diágnostico dolió en la interna de los blancos, pero también en Brasil donde tuvieron que aceptar tener que prescindir de uno de sus jugadores más importantes para la Copa del Mundo.

Neymar se mostró golpeado de la suerte que le tocó a quien llama su ‘heredero’. En redes sociales el de Santos le dedicó unas palabras a Rodrygo.

“Hoy es uno de los días más tristes para mí.Cuando me enteré de la lesión, toda una película se reprodujo en mi cabeza”, relató tras pasar algo similar unos cuantos años atrás.

“Hermanito… MANTENTE FUERTE, estoy seguro de que regresarás volando. Te amo tanto como me apoyaste, ¡estaré aquí para ti!”, hizo saber Neymar al de 25 años.

Todos los lesionados del Real Madrid: