Capitanía y gol de Linda Caicedo no evitaron la amargura en Real Madrid: agónico empate de Logroño

Real Madrid sumó un tropiezo inesperado en la vigesimosexta jornada de la Liga F 2025-2026, al empatar en el Estadio Alfredo di Stéfano a un gol ante un DUX Logroño, en plena pelea por evitar el descenso, y avivó la lucha por el subcampeonato con una Real Sociedad que se colocó a tres puntos tras batir al Madrid CFF.

La colombiana Linda Caicedo, capitana del Real Madrid, puso el primer gol a los 4′ del primer tiempo. Un gran tanto que sostuvieron durante casi 111 minutos, cuando Logroño puso a cobrar a las merengues.

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🇨🇴 Linda Caicedo abre el marcador para el Real Madrid.#LigaFenDAZN pic.twitter.com/qKNm5pf7k4 — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) April 26, 2026

El conjunto madridista no tuvo un buen regreso a la acción tras el parón internacional y no fue capaz de batir a un rival que puede presumir, sobre todo si se salva, de que no ha caído en ninguno de sus dos enfrentamientos y que le ha quitado cuatro puntos en total tras el empate vivido también en la primera jornada del campeonato en Las Gaunas.

Además, el equipo riojano le devolvió la moneda al que entrena Pau Quesada, que apostó por rotaciones, de lo sucedido en su feudo allá por septiembre. Entonces, un tanto más allá del minuto 90, Signe Bruun privó al DUX Logroño de una gran campanada y en esta ocasión fue un tanto en el undécimo minuto de añadido de Annelie Leitner.

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Annelie Leitner marcó un gol que rasca el empate para el DUX Logroño en casa del Real Madrid.#LigaFenDAZN pic.twitter.com/lBwiKwzx4Z — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) April 26, 2026

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De este modo, Real Madrid ve reducida a tres puntos su ventaja en la pelea por la segunda plaza sobre una Real Sociedad que no falló en Zubieta en la visita del Madrid CFF, que cayó por 2-0 con goles de Claire Lavogez y Cecilia Marcos y encadenó su quinta jornada sin ganar, con tan solo un punto sumado.

El conjunto que entrena Arturo Ruiz, además, mantiene sus ocho puntos de ventaja sobre el Costa Adeje Tenerife, que goleó 3-0 a un Sevilla que confirmó su mal momento, mientras que por detrás del equipo tinerfeño se sitúan Atlético de Madrid y Granada CF, a dos y cinco puntos respectivamente, y que sumaron su quinto triunfo seguido al batir al FC Badalona Women (2-4) y al Athletic Club (1-2).

*Con información de Europa Press.