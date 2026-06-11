Juan José Peláez revela cómo fue la agresión en la final de Nacional vs. Junior: contó detalles

Juan José Peláez reapareció en la pantalla de Win Sports, después de haber sido víctima de un ataque contra la cabina de prensa en la final de Nacional vs. Junior disputada el pasado lunes.

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Todo se complicó luego del gol anulado a Andrés Felipe Román en el primer tiempo. Hinchas de Atlético Nacional celebraron golpeando el vidrio que protege la cabina y terminaron rompiéndolo en pedazos, suceso que se escuchó en la transmisión oficial.

Peláez resultó herido en una de sus manos y tuvo que ser atendido de inmediato. Varios periodistas, incluido Carlos Antonio Vélez, rechazaron lo que pasó en el Atanasio y pidieron medidas contra los responsables.

El hincha que rompió el vidrio fue capturado por la Policía Nacional y puesto a disposición de las autoridades competentes.

@sportsfansco ¡MOMENTO INSÓLITO!😡🎥 Esto fue lo que vivió el panelista y ex-entrenador Juan José Pélaez en plena transmisión de la final del fútbol colombiano entre Atl. Nacional y Junior. Al momento del gol anulado por Román, un desaptado tiró una piedra a la cabina quebrando los vidrios y afectando a Peláez que le tocó salir de la transmisión para ser atendido por los médicos.❌🚨 @jacomelodice @winsportstv ♬ sonido original - sportsfansco

El relato de Juan José Peláez

Juan José Peláez, por su parte, viajó a Estados Unidos para el cubrimiento del Mundial 2026. Desde allí habló con SEMANA y dio detalles de lo sucedido en el Atanasio Girardot de Medellín.

“La parte emocional, la parte psicológica se ha ido recuperando. Eso es más fuerte que lo físico, al final de cuentas fue una cortada en un dedo”, indicó. “Pudo haber sido peor porque fue prácticamente a bocajarro que me estallaron ese vidrio, casi que en el rostro. Las gafas me protegieron un poquito y lo que me cayó en la boca lo escupí rápido”.

Peláez relató los momentos de nerviosismo que vivió en la final de la Liga BetPlay. “Ver dos tipos con ganas de agredirme, casi con la ventana rota y queriéndose meter a la cabina. A mí eso me impacto, el tema de la violencia que la vi tan cerquita. Me pareció feo y degradante en el ser humano”, apuntó a SEMANA.

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“Ahí es donde uno debe mirar para adentro y tener autocontrol para no desencajarse. Yo le respondí feo, después me arrepentí porque yo también me enfurecí en ese momento, pero no debía hacerlo. Son situaciones que son desafíos para uno”, agregó.

El comentarista antioqueño considera que “la violencia está generalizada. A nivel político agresiones de todo tipo, en la calle es muy normal ver peleas entre conductores y ahora por cualquier detalle se prende la mecha. Agresiones verbales y transcurren hacia lo físico muy rápido”.

Juan José Peláez, comentarista y extécnico de fútbol. Foto: Semana

Peláez estará comentando los partidos del Mundial que serán transmitidos en Win Sports. Además, hará las veces de panelista en el programa Planeta Fútbol junto a Faryd Mondragón, Carlos Antonio Vélez y Pilar Velásquez.

En dicho espacio televisivo hizo su reaparición pública en la noche del miércoles, palpitando lo que será la ceremonia de inauguración, el partido de México vs. Sudáfrica y el próximo debut de la Selección Colombia.