Comunicado oficial de Junior sobre Alfredo Arias: definido su futuro tras la final ante Nacional

Alfredo Arias se ganó el premio de la continuidad como director técnico de Junior. Aunque Fuad Char había anunciado que el estratega uruguayo se quedaría sin importar el resultado de la final, todavía faltaba el comunicado oficial.

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“El Club Deportivo Popular Junior F.C. se permite informar a la opinión pública en general, seguidores y medios de comunicación que se ha extendido el vínculo contractual que une al profesor Alfredo Arias con nuestra institución hasta junio de 2027″, indica la institución.

El cuadro Tiburón venció a Atlético Nacional el pasado lunes en la final de la Liga BetPlay y consiguió el bicampeonato. Arias fue una pieza fundamental para ese logro, acompañado por jugadores de experiencia como Luis Fernando Muriel y Teófilo Gutiérrez.

“Esta renovación es el resultado de su destacado desempeño al frente del equipo, así como del compromiso, liderazgo, profesionalismo y sentido de pertenencia que ha demostrado durante su permanencia en el club. La institución valora el trabajo realizado por el profesor Arias y su cuerpo técnico, cuyos aportes han contribuido al fortalecimiento del proyecto deportivo y al cumplimiento de los objetivos trazados”, agregó Junior en su comunicado.

Tenía ofertas del exterior

El contrato actual de Alfredo Arias terminaba el 30 de junio y había dudas sobre su continuidad por ofertas que llegaron desde el exterior. El técnico uruguayo llegó a sonar como principal candidato para sumarse a Emelec de Ecuador, noticia que se conoció justo antes de la final contra Atlético Nacional.

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Junior se adelantó a los hechos y sostuvo reuniones con el DT, que no quiso hablar de su futuro con los medios de comunicación.

Ahora ya es oficial que seguirá al mando para el segundo semestre. “Con esta renovación, Junior FC reafirma su confianza en el proceso liderado por el entrenador y su cuerpo técnico, con el propósito de continuar consolidando un proyecto deportivo competitivo y exitoso para nuestra afición”, agrega el comunicado oficial.

El entrenador de Junior de Barranquilla, Alfredo Arias Foto: Colprensa - David Jaramillo

Prometió ir por el tricampeonato

Junior ya tiene asegurada su clasificación a la Copa Libertadores del próximo año, pero va por más. El propio técnico Alfredo Arias aseguró que su ambición es seguir ganando cosas y le apunta a otro título de la Liga BetPlay en diciembre. “Siempre son los jugadores, ellos son los que logran las cosas. Y ahora vamos por el tricampeonato”, dijo.

“Enfrentamos a los rivales más difíciles y los superamos. En lo personal, yo no quería a Once Caldas, tampoco quería a Santa Fe, y nos tocaron las dos alturas, dos equipos difíciles. Y la final nos cita con Nacional, el mejor del semestre. Eso engrandece lo que hizo este plantel”, agregó en la rueda de prensa.