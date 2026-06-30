Como actual campeón de Colombia, Junior de Barranquilla desea tener un segundo semestre de 2026 lleno de éxitos y alcanzar algo histórico: el tricampeonato.

Esa es la consigna que se ha propuesto el equipo dirigido por Alfredo Arias luego de haber salido campeón ante Atlético Nacional hace un par de semanas nada más. Tras conseguir dos estrellas al hilo, lo que queda es ir por una tercera de forma consecutiva.

Jannenson Sarmiento, Luis Muriel y Cristian Barrios celebrando la victoria de Junior. Foto: Colprensa

La preparación para llegar a dicho objetivo empezó de manera formal este 30 de junio con las pruebas médicas a los jugadores del plantel, así como también otros chequeos para el arranque de la pretemporada.

Entre los que se acercaron a la Sede Administrativa del Junior estuvieron figuras como Luis Fernando Muriel, Teófilo Gutiérrez, así como también el entrenador al mando, Alfredo Arias.

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Arias despide a uno de los suyos

El uruguayo se ganó el derecho a seguir frente al equipo tras alcanzar dos títulos locales de manera consecutiva. Además, de que el último en llegar tuvo un sabor especial por ganárselo a Atlético Nacional en Medellín.

Sobre el DT hay que decir que este tiene a su servicio un equipo de lujo, donde línea por línea todos rinden de buena forma. No obstante, ya tendrá que arreglárselas para sumar un nuevo central por la salida de Lucas Monzón.

Dicho central mencionado no podrá continuar con el elenco barranquillero, según lo dicho a conocer el mismo Arias en sus declaraciones recientes.

En primera medida recalcó sobre el objetivo del que todos hablan: “El sueño es el tricampeonato, conseguir lo que nunca se ha logrado en el club”.

Justo después de ello fue que lanzó la mala noticia para la plantilla, a la que se uniría otra más de un histórico del equipo: “Lo de Monzón parece que no se podrá contar con él. Lo de Bacca será una decisión de las directivas”.

Los tomó por sorpresa

Daniel Rivera es uno de los centrales con los que competía Monzón por el puesto. El ‘cacha’ se quedó con la titularidad en la parte más importante del semestre pasado por domar a figuras como lo son Hugo Rodallega y Alfredo Morelos.

Todos estamos ‘modo mundial’; Daniel Rivera llegó con la camiseta de Francia (se enfrentará hoy contra Suecia).



🗣️: "No tenía idea de que no continuaba Monzón; algo sorpresivo": aprovechó su llegada a realizarse los exámenes médicos para hablar sobre esta nueva etapa rojiblanca. pic.twitter.com/0tMIQPzKsb — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) June 30, 2026

Al bogotano le consultaron por tener que despedir al central uruguayo. Este desconoció de dicha decisión y dijo: “No tenía idea de que no continuaba Monzón; algo sorpresivo”.

Así las cosas, Junior deberá moverse en el mercado para ir por un nombre que supla ese puesto que le queda del extranjero. Hasta la fecha no se han escuchado nombres, ni acercamientos con algún defensor en específico.

Apuntan alto en Junior

Otra de las voces autorizadas de Junior de Barranquilla como lo es Teófilo Gutiérrez recalcó que van sí o sí por la tercera corona en el 2026-II.

Teófilo Gutiérrez, ídolo y campeón con Junior en 2026-I. Foto: David Jaramillo / Colprensa

A los medios de comunicación les manifestó que en la interna lo piensan de manera constante: “Tenemos la misma ambición del semestre pasado, el TRICAMPEONATO”.

Cabe recordar que para Junior esa nueva estrella podría llegar en un estadio Metropolitano renovado. Desde hace algunos meses el estadio está siendo intervenido y para el segundo semestre se espera esté listo.