Tribunal de la Fifa falló a favor de Junior: reclamo fue aceptado y salió el veredicto oficial

Junior de Barranquilla celebra otra victoria ante el tribunal de la Fifa. El conjunto rojiblanco fue favorecido en la disputa contra Botafogo por la demora en los pagos del fichaje del volante Jordan Barrera.

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Barrera se fue a Brasil en 2025 por cuatro millones de dólares, que todavía no se han reflejado en las cuentas bancarias de Junior.

El cuadro barranquillero expuso su caso ante el tribunal de la Fifa y recibió una respuesta positiva esta semana. Como era de esperarse, el ente rector le aplicó una sanción a Botafogo que solo se quitará cuando cumpla con los valores de la deuda.

En términos generales, el club brasileño tendrá prohibido inscribir jugadores nuevos por tres periodos de transferencias. Junior será el encargado de avisarle a la Fifa cuando la deuda esté completamente pagada y le puedan quitar a Botafogo la restricción de fichajes.

Junior se encargará de informarle a la Fifa cuando reciba el pago de Botafogo por el colombiano Jordan Barrera. Foto: NurPhoto via Getty Images

Botafogo, en problemas financieros

Botafogo atraviesa problemas financieros y será difícil que pueda pagar el dinero en los próximos días.

“Además de esta nueva sanción, Botafogo aún tiene otras cinco prohibiciones de transferencia vigentes en la Fifa debido a deudas con Ludogorets (Rwan Cruz), New York City (Santi Rodríguez), Zenit (Artur), Nacional-URU (Lucas Villalba) y, por último, una sanción por falta de pago de multas“, confirman en Globo Esporte.

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El medio brasileño añade que “debido a su proceso de reorganización judicial, Botafogo no puede saldar sus deudas por orden de la justicia. Se espera que se levanten las sanciones”.

El Fogão tiene que cumplir los plazos establecidos por la Fifa para evitar castigos más graves, que podrían incluso permitir el regreso de Jordan Barrera al Junior de Barranquilla.

Lo cierto es que la dirigencia del cuadro rojiblanco se toma muy en serio cada negocio en el exterior. Ya son varias las ocasiones en las que se ha quedado esperando el dinero de una deuda, razón por la que acude a instancias legales avaladas por la Fifa.

Ahora mismo, en Junior dependen de este litigio para garantizar su salud financiera; sin embargo, también es un dinero importante para buscar nuevos fichajes y mantener la nómina de cara a la Copa Libertadores del próximo año.

Jordan Barrera es uno de los grandes valores surgidos en la cantera juniorista. Su explosión llegó después del Mundial Sub-20, en el que fue una de las figuras de la Selección Colombia.

Apenas unos meses después, se convirtió en titular y llamó la atención de Botafogo, que se lanzó sin especulaciones para ficharlo por el valor que pedía Junior y que ahora lo tiene metido en un lío legal ante la Fifa.