Gianni Infantino se solidariza con Colombia tras el devastador terremoto: “Me parte el corazón”

A Gianni Infantino se le vio el pasado fin de semana visitar Cali, Colombia por motivo de la posesión del presidente Abelardo De La Espriella.

Dicho dirigente que en los últimos días ha estado en el ojo del huracán por sus polémicos planes al frente de la Fifa, fue recibido en el Valle del Cauca por niños y personalidades que le demostraron cariño en su paso por el país.

El europeo no se mostró ajeno a las muestras de cariño, dio algunas palabras para la niñez futbolera y también se notó que afianzó más su relación con directivos de Colombia por el presidente de la Federación, Ramón Jesurún.

Pesar con Colombia por el terremoto

Justo un par de días después de haber pasado por suelo cafetero, en la ciudad en la que estuvo se presentó el fuerte terremoto que sacudió al país el pasado lunes, 10 de agosto.

Dicho evento fue la razón del dirigente del deporte mundial para mostrar empatía por Colombia, sus víctimas, así como todos los directamente afectados en el movimiento telúrico que afectó gran parte del país.

Mensaje de Gianni Infantino por terremoto en Colombia Foto: Captura a Instagram de Gianni Infantino

A través de su cuenta personal de Instagram, Infantino puso un mensaje sentido.

“Hace apenas unos días estuve en Cali, rodeado de niños jugando al fútbol y disfrutando juntos, por lo que ver esas mismas calles, y muchas otras en Colombia, sacudidas por este terremoto, me parte el corazón”, escribió mostrándose afectado por lo sucedido.

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“En nombre de la FIFA y de toda la comunidad futbolística, mis pensamientos están con las familias y los amigos de quienes perdieron sus vidas, con aquellas personas que resultaron heridas, aquellas que sufrieron daños en sus hogares y aquellas que esperan noticias de sus seres queridos”, se solidarizó como mandamás de la FIFA.

“Nos solidarizamos con el pueblo colombiano en estos momentos tan difíciles”, cerró su mensaje que quedó alejado en las historias.

Fútbol volcado en apoyo

Fifa no fue la única institución futbolística que se congració con los lamentables hechos del país. Conmebol también emitió unas cortas pero sentidas palabras para mostrar el apoyo en este momento tan complejo.

“La Conmebol expresa su solidaridad con el pueblo de Colombia que enfrenta las consecuencias de fuertes terremotos. En los momentos difíciles, Sudamérica debe permanecer unida. Nuestro abrazo y nuestro apoyo para toda Colombia”, publicaron en la tarde del lunes.

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Equipos de relevancia mundial como Real Madrid, Bayern Múnich de Luis Díaz, Benfica de Richard Ríos y Jhon Jáder Durán, entre muchos otros pusieron algo para demostrar que apoyaban a los colombianos en medio de la crisis que atraviesan.

“Desde el FC Bayern, enviamos toda nuestra fuerza y solidaridad a Colombia y a toda nuestra familia en la región afectada por los sismos de hoy”, difundió el club alemán en sus cuentas oficiales.

“Estamos con ustedes”, suman en la misiva que en menos de 24 horas alcanzó los más de 120 mil likes.

“Chapecoense expresa su solidaridad y envía un mensaje de fortaleza a nuestros hermanos colombianos y a todas las naciones afectadas por el fuerte terremoto”, firmaron los brasileños quienes cuenta con una hermandad por el accidente aéreo de hace algunos años.