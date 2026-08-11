PSG vs. Aston Villa: canal de TV y hora oficial para ver la Supercopa de Europa 2026

París Saint-Germain y Aston Villa abren el telón del fútbol europeo. Este miércoles, 12 de agosto, se enfrentarán en Salzburgo por la Supercopa de Europa 2026, torneo a partido único que enfrenta al campeón de la Champions League contra el campeón de la Europa League.

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El árbitro central será Omar Abdulkadir Artan, juez de origen somalí al que se le negó la entrada a Estados Unidos para el Mundial 2026. La UEFA decidió darle la confianza de dirigir este compromiso que se robará la atención de todo el planeta.

La transmisión oficial de PSG vs. Aston Villa estará disponible a través de ESPN. Los usuarios de dispositivos móviles también podrán seguir el partido en vivo en la plataforma de Disney+, que requiere pagar una suscripción a su plan premium.

El pitazo inicial quedó programado para las 2:00 de la tarde (hora de Colombia, Perú y Ecuador). En Argentina y Uruguay empieza a las 4:00 p. m., mientras que en Chile a las 3:00 p. m.

La previa de PSG vs. Aston Villa

Convertido en el rival a vencer tras conquistar las dos últimas ediciones de la Champions League, el PSG regresa a la competencia oficial frente al Aston Villa, campeón de la Europa League, en la Supercopa de Europa.

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Para el técnico Luis Enrique, que ha ido recuperando por oleadas a su plantilla en las últimas semanas a medida que volvían de vacaciones, comienza una nueva temporada maratoniana, en la que su equipo no tiene intención de dejar la más mínima migaja a sus rivales.

Hace un año, el PSG tuvo que llegar hasta la tanda de penaltis para deshacerse de otro club inglés, el Tottenham, y alzar este trofeo que enfrenta a los vencedores de la Europa League y la Champions League.

Luis Enrique, DT del París Saint-Germain Foto: AP

El reto se complica todavía más este año, con una vuelta a la competición más tardía para los jugadores que disputaron el Mundial 2026 hasta su último fin de semana (18 y 19 de julio), como es el caso del campeón español Fabián Ruiz o de los franceses Bradley Barcola, Ousmane Dembélé y Désiré Doué.

Estos últimos no regresaron al campus del PSG en Poissy hasta el lunes: nada garantiza, por tanto, su presencia el miércoles en Austria.

Otros internacionales, como los portugueses João Neves, Vitinha y Nuno Mendes, o el brasileño Marquinhos, retomaron los entrenamientos hace una semana. Estos cuatro jugadores incluso pudieron tener algo de tiempo de juego, con media hora disputada el sábado en el amistoso contra el Manchester United (1-1) en Gotemburgo (Suecia).

¿A qué hora y dónde ver el partido de PSG vs. Aston Villa?