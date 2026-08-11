Lamine Yamal se conmovió por el terremoto en Colombia: reaccionó y envió solidario mensaje

Lamine Yamal, quien hace unos días estuvo de vacaciones en Cartagena y Medellín, se conmovió por el terremoto que afectó a varias ciudades de Colombia. A través de sus redes sociales, el futbolista del FC Barcelona envió un solidario mensaje de apoyo para las víctimas.

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“Mucho ánimo y fuerza al pueblo colombiano”, escribió Lamine en su cuenta oficial de Instagram luego de enterarse de lo sucedido.

El atacante español fue campeón en el Mundial 2026 y días después aterrizó en Cartagena para disfrutar de unos días en la playa acompañado por amigos. La semana pasada se le vio en Medellín, invitado por Ryan Castro, quien lo llevó al barrio Manrique para un concierto gratuito en las calles.

Lamine Yamal vistió con orgullo la camiseta de Colombia y agradeció por el recibimiento de la gente en las dos ciudades que visitó.

El mensaje de Lamine Yamal Foto: @lamineyamal

Mensaje de Barcelona, Real Madrid y Bayern Múnich

Así como Lamine Yamal se solidarizó con la situación del terremoto en Colombia, el FC Barcelona también publicó un comunicado oficial. “Nuestro pleno apoyo y solidaridad van dirigidos al pueblo de Colombia tras el terremoto”, escribió el conjunto azulgrana.

“Enviamos fuerza a todas las personas afectadas, sus familias y los servicios de emergencia que trabajan en el terreno”, agregó el Barça.

Su máximo rival, el Real Madrid, no pasó por alto el centenar de víctimas y las edificaciones que colapsaron tras el movimiento telúrico. “El Real Madrid CF, su presidente y su Junta Directiva quieren expresar sus condolencias a los familiares de las personas fallecidas y a todo el pueblo de Colombia tras el terremoto que ha sufrido este querido país en las últimas horas”, apuntó el comunicado.

“Desde el Real Madrid queremos hacerles llegar nuestra solidaridad y deseamos la más pronta recuperación de los heridos, a quienes transmitimos todo nuestro cariño”, agregó el cuadro merengue.

Bayern Múnich fue otro de los clubes que se solidarizaron con la tierra de su jugador Luis Díaz. “Desde el FC Bayern, enviamos toda nuestra fuerza y solidaridad a Colombia y a toda nuestra familia en la región afectada por los sismos de hoy”, difundió el club alemán.

“Estamos con ustedes”, manifestó el conjunto bávaro en su página web.

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La reacción de Gianni Infantino

Gianni Infantino, presidente de la Fifa, fue otra de las personalidades del fútbol que visitó Colombia días antes del terremoto, como Lamine Yamal.

“Hace apenas unos días estuve en Cali, rodeado de niños jugando al fútbol y disfrutando juntos, por lo que ver esas mismas calles, y muchas otras en Colombia, sacudidas por este terremoto, me parte el corazón”, indicó en su cuenta de Instagram.

Infantino agregó que “en nombre de la Fifa y de toda la comunidad futbolística, mis pensamientos están con las familias y los amigos de quienes perdieron sus vidas, con aquellas personas que resultaron heridas, aquellas que sufrieron daños en sus hogares y aquellas que esperan noticias de sus seres queridos. Nos solidarizamos con el pueblo colombiano en estos momentos tan difíciles”.