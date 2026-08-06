Gente

“Estoy muy contento de estar aquí”: Lamine Yamal paraliza las calles de Medellín cantando junto a Ryan Castro y Westcol

El jugador continúa sus vacaciones en Colombia. Tras su paso por Cartagena, visitó Medellín en plena Feria de las Flores.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

6 de agosto de 2026 a las 8:55 p. m.
Lamine Yamal continúa su recorrido por Colombia
Lamine Yamal continúa su recorrido por Colombia Foto: Tomado de redes sociales

El atacante español del F.C. Barcelona, Lamine Yamal, ha centrado la atención mediática y de los usuarios en redes sociales durante su paso por territorio colombiano.

Tras su visita a Cartagena de Indias, la joven figura del fútbol europeo se trasladó a Medellín, ciudad que por estos días celebra la Feria de las Flores.

Lamine Yamal es vinculado con exreina cartagenera tras su llegada al país
¿Romance a la vista? Lamine Yamal habría sido visto en un yate con reconocida exreina colombiana

La presencia del deportista en la capital antioqueña quedó registrada a través de diversos videos compartidos en plataformas digitales, en los cuales se le observa compartiendo con referentes de la música urbana local y recorriendo puntos representativos de la ciudad en medio de una amplia expectativa de los aficionados.

Durante su estancia en la capital antioqueña, Yamal fue visto luciendo la camiseta de la Selección Colombia, junto al cantante de música urbana Ryan Castro.

En los fragmentos de videos difundidos en redes como Instagram, X y TikTok, el futbolista aparece interpretando el tema musical El ritmo que nos une, mientras recorría sectores de la Comuna 13.

Asimismo, se reportó la presencia del creador de contenido Westcol en el mismo espacio. Las imágenes del deportista compartiendo con figuras del entretenimiento colombiano generaron una alta interacción en redes, además de una ola de aceptación por parte de los paisas.

El impacto de la visita no se limitó al ámbito del entretenimiento. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, hizo pública una fotografía junto al jugador a través de su cuenta oficial de Instagram.

En la publicación, el mandatario local le dio la bienvenida a la ciudad y destacó la coincidencia de su estadía con el desarrollo del evento cultural más importante de la región.

“Bienvenido a Medellín y a Colombia. Qué orgullo recibirte en nuestra hermosa ciudad. Qué alegría escucharte hablar tan bonito de nuestro país, de nuestra Medellín y de nuestra gente”, expresó el alcalde en la descripción que acompañó la imagen oficial.

Por otra parte, durante su paso previo por Cartagena se generaron múltiples especulaciones en redes que lo vincularon afectivamente con la creadora de contenido colombiana Kelly Reales. No obstante, sobre estas versiones no existe confirmación oficial por parte de los involucrados.

El jugador disfruta de sus últimos días de descanso en el país antes de reincorporarse de lleno a las concentraciones del F. C. Barcelona para encarar los compromisos de la temporada europea.