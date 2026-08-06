Cuando faltan pocas horas para que finalice el Gobierno del presidente Gustavo Petro, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, anunció, a través de sus redes sociales, la primera prueba piloto del primer tren eléctrico hecho en Colombia.

Carros y motos seguirán bajo reglamentos actuales: Gobierno Petro posterga el cambio y estas son las razones

“Presidente, Gustavo Petro, estamos haciendo la prueba piloto para operación de pasajeros en el primer tren eléctrico hecho en Colombia desde Bogotá a Zipaquirá”, señaló la ministra en el video con el que anunció el avance.

La ministra se despide con el RegioTram del Norte

Rojas eligió este avance para cerrar su gestión en la cartera de Transporte, luego de estar 18 meses en ella. Este primer tren eléctrico colombiano hace parte del proyecto del Regiotram del Norte, una de las infraestructuras más controversiales en el Gobierno Petro, pues el rifirrafe del presidente con el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, tensionó el proyecto.

La publicación de Rojas en el recorrido coincidió con el último día de la funcionaria en el cargo y fue presentada como una muestra del avance que ha tenido el proyecto.

Aunque esta prueba representa un hito para el sistema férreo nacional, este solamente es un evento simbólico, pues apenas el 31 de julio se publicaron los pliegos de licitación para su construcción y operación, es decir, una fase inicial.

El Regiotram involucra al Gobierno nacional, la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Bogotá. Foto: MinTransporte - API

En este contexto, la prueba realizada por la ministra no significa que el servicio esté próximo a iniciar para los usuarios, sino que representa un paso dentro del cronograma previsto para una de las obras ferroviarias más importantes del país.

Es importante señalar que este proyecto está a cargo del Ministerio y, según la misma cartera, desde el 6 de mayo de 2026 quedó garantizado su financiamiento total. Así, la administración entrante recibe un proyecto que, aunque está garantizado, apenas está en una fase inicial.

El proyecto transformará la movilidad regional

El Regiotram del Norte promete conectar la capital de la República con Chía, Cajicá y Zipaquirá a través de un sistema ferroviario de cero emisiones y, luego de 12 años de planeación, se ve más cerca para ser una realidad.

La apuesta va más allá de incorporar un tren eléctrico. El proyecto busca cambiar la forma en que se movilizan miles de personas entre Bogotá y los municipios de la Sabana, una región donde el crecimiento poblacional ha incrementado la presión sobre los corredores viales.

Si cumple los plazos previstos, el sistema permitirá reducir tiempos de viaje, fortalecer la conexión entre la capital y Cundinamarca y consolidar el regreso del transporte férreo de pasajeros como una alternativa para la movilidad cotidiana en Colombia.