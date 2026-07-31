Paso histórico para el Regiotram del Norte: Ministerio de Transporte confirmó avance clave

El Ministerio de Transporte anunció que este viernes 31 de julio se publicaron los prepliegos de la licitación para la construcción y operación del Regiotram del Norte. Esta publicación da inicio a la primera fase del proceso de contratación del proyecto que busca conectar la capital del país con los municipios de la Sabana Norte.

Bogotá pone condiciones al RegioTram del Norte y exige rediseñar parte del proyecto: puntos claves que se deben tener en cuenta

Con este paso administrativo se abre formalmente la etapa de observaciones al proyecto de pliegos. La ciudadanía, las empresas, los gremios y las universidades podrán presentar sus comentarios e inquietudes, con el fin de consolidar los términos de referencia definitivos antes de la apertura formal de la licitación pública.

Sobre el alcance del proyecto, el Ministerio de Transporte informó a través de un comunicado oficial que “el Tren de Zipaquirá recorrerá 48,9 kilómetros y contará con 17 estaciones estratégicamente ubicadas: 11 en Bogotá, una en Chía, tres en Cajicá y dos en el municipio de Zipaquirá”.

Trazado e impacto en la movilidad regional

La infraestructura ferroviaria está proyectada para movilizar pasajeros a lo largo del corredor norte, mejorando los tiempos de desplazamiento entre la capital y los municipios vecinos. El proyecto contempla un trazado de casi 49 kilómetros de vía férrea, integrando la red de transporte público urbano con los sistemas regionales.

Qué honor dejar este proyecto para Bogotá y Cundinamarca, el Regiotram Norte o Tren de Zipaquirá.

Gracias a la decisión política del Presidente @petrogustavo y del Gobernador @JorgeEmilioRey.

Grandes firmas nacionales e internacionales trabajaron en estructuración técnica,… pic.twitter.com/nL79cq8c2P — Mafe Rojas (@maferojas) July 31, 2026

Las 17 paradas distribuidas en el trayecto permitirán el ascenso y descenso de usuarios tanto en la zona urbana de Bogotá como en las tres localidades de Cundinamarca. El sistema funcionará como una alternativa masiva de transporte, orientada a descongestionar el tráfico vehicular en la autopista Norte y la carrera Séptima.

Estructura de financiación y aportes gubernamentales

La inversión total estimada para la ejecución del RegioTram del Norte asciende a 17,3 billones de pesos. La nación destinará 14,16 billones de pesos, mientras que la Gobernación de Cundinamarca aportará 3,19 billones, en cumplimiento del convenio de cofinanciación firmado entre las partes el 7 de noviembre de 2025.

Hoy comienza un nuevo capítulo para la movilidad de Bogotá y la Sabana! La ministra @maferojas, junto al @CundinamarcaGob, @JorgeEmilioRey, anunció el inicio de la primera fase del proceso de contratación del Tren de Zipaquirá, una apuesta por la conectividad para la región. pic.twitter.com/rv54pJa5Np — MinTransporte (@MinTransporteCo) July 31, 2026

Para asegurar la viabilidad económica y técnica de las obras, las autoridades ajustaron las asignaciones presupuestales en los últimos meses. El Ministerio de Transporte precisó que durante 2026 el Gobierno nacional incorporó recursos adicionales para garantizar el cierre financiero del sistema ferroviario.