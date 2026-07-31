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Paso histórico para el Regiotram del Norte: Ministerio de Transporte confirmó avance clave

El proyecto lleva aproximadamente 12 años de planeación.

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Daniel Armando Méndez Suárez

Daniel Armando Méndez Suárez

31 de julio de 2026 a las 3:55 p. m.
La inversión total estimada para la ejecución del Regiotram del Norte asciende a 17,3 billones de pesos.
La inversión total estimada para la ejecución del Regiotram del Norte asciende a 17,3 billones de pesos. Foto: API

El Ministerio de Transporte anunció que este viernes 31 de julio se publicaron los prepliegos de la licitación para la construcción y operación del Regiotram del Norte. Esta publicación da inicio a la primera fase del proceso de contratación del proyecto que busca conectar la capital del país con los municipios de la Sabana Norte.

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Con este paso administrativo se abre formalmente la etapa de observaciones al proyecto de pliegos. La ciudadanía, las empresas, los gremios y las universidades podrán presentar sus comentarios e inquietudes, con el fin de consolidar los términos de referencia definitivos antes de la apertura formal de la licitación pública.

Sobre el alcance del proyecto, el Ministerio de Transporte informó a través de un comunicado oficial que “el Tren de Zipaquirá recorrerá 48,9 kilómetros y contará con 17 estaciones estratégicamente ubicadas: 11 en Bogotá, una en Chía, tres en Cajicá y dos en el municipio de Zipaquirá”.

Trazado e impacto en la movilidad regional

La infraestructura ferroviaria está proyectada para movilizar pasajeros a lo largo del corredor norte, mejorando los tiempos de desplazamiento entre la capital y los municipios vecinos. El proyecto contempla un trazado de casi 49 kilómetros de vía férrea, integrando la red de transporte público urbano con los sistemas regionales.

Las 17 paradas distribuidas en el trayecto permitirán el ascenso y descenso de usuarios tanto en la zona urbana de Bogotá como en las tres localidades de Cundinamarca. El sistema funcionará como una alternativa masiva de transporte, orientada a descongestionar el tráfico vehicular en la autopista Norte y la carrera Séptima.

Estructura de financiación y aportes gubernamentales

La inversión total estimada para la ejecución del RegioTram del Norte asciende a 17,3 billones de pesos. La nación destinará 14,16 billones de pesos, mientras que la Gobernación de Cundinamarca aportará 3,19 billones, en cumplimiento del convenio de cofinanciación firmado entre las partes el 7 de noviembre de 2025.

Para asegurar la viabilidad económica y técnica de las obras, las autoridades ajustaron las asignaciones presupuestales en los últimos meses. El Ministerio de Transporte precisó que durante 2026 el Gobierno nacional incorporó recursos adicionales para garantizar el cierre financiero del sistema ferroviario.