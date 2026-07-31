Presidente de Santa Fe confirma jugador que podrá salir del club: el nombre y los motivos

Independiente Santa Fe ha sido noticia en los últimos días por cuestiones extradeportivas y otras que sí están ligadas al fútbol. Una de las novedades recientes fue su clasificación a octavos de final de Copa Sudamericana, donde se medirá a River Plate por el paso a la siguiente ronda.

Precisamente, tras la clasificación conseguida un día antes frente a Caracas FC, fue contactado el presidente del club, Eduardo Méndez, para hablar de otros temas relacionados con la institución.

Independiente Santa Fe celebra un gol en el estadio El Campín. Foto: Colprensa

El medio Win Sports fue el que tuvo contacto con el directivo, quien aclaró lo relacionado a dos jugadores que habrían pedido salir tras haberse iniciado ya los torneos de Liga BetPlay y Sudamericana, respectivamente.

A quien se hace referencia es a Ewil Murillo y Yílmas Velásquez. Sin evasivas, Méndez precisó sobre el caso de uno de los mencionados: “Sobre Ewil ha sido preguntado por varios equipos, él ha sido el único jugador que no está inscrito y puede salir”.

"Nosotros tenemos la mejor primera zona del campeonato, tenemos a Daniel Torres, a Toscano, a Johan Toores, a Yilmar Velásquez y Ewil Murillo; sobre Ewil ha sido preguntado por varios equipos, él ha sido el único jugador que no está inscrito y puede salir": Eduardo Méndez,… pic.twitter.com/QfSLLSEqZy — Win Sports (@WinSportsTV) July 31, 2026

El resto de los mediocampistas vinculados al elenco cardenal, al parecer, seguirán en el club. “Nosotros tenemos la mejor primera zona del campeonato. Tenemos a Daniel Torres, a Toscano, a Johan Torres y a Yilmar Velásquez”, sentenció Méndez.

De esta manera, queda despejado el rumor que surgió en la previa del partido del pasado jueves, cuando se difundió una información según la cual serían varios los futbolistas que abandonarían Santa Fe.

River Plate, la revancha esperada

Hace unos años, específicamente durante la pandemia, Independiente Santa Fe y River Plate se enfrentaron en un torneo de la Conmebol. Aquel partido dejó un mal sabor de boca para el conjunto cardenal, que no pudo vencer al equipo argentino pese a que este no contaba con un arquero de profesión.

Enzo Pérez, mediocampista, asumió esa responsabilidad y cumplió con una destacada actuación. La ausencia de un guardameta en River se debió a que todos los arqueros del plantel dieron positivo, lo que les impidió disputar ese encuentro.

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Desde entonces quedó una revancha pendiente para Santa Fe, que espera tomársela ahora en los octavos de final, cuando vuelva a enfrentarse con el conjunto millonario, esta vez con un equipo más sólido en todas sus líneas.

Sobre ese reto también habló el presidente Méndez: “Vamos paso a paso, estoy tranquilo con lo que se ha hecho y espero que los jugadores nos den alegrías para que la gente nos acompañe”.

Respecto a la prioridad que le están dando a la Copa Sudamericana por encima del torneo local, que apenas comienza, advirtió que podrían presentarse aplazamientos en las próximas jornadas.

Independiente Santa Fe enfrentará a River Plate en octavos de final de la Copa Sudamericana. Foto: @SantaFe y @Sudamericana

“Ya hablamos con Dimayor y esperamos que los equipos que enfrentamos nos ayuden. Esperamos que Boyacá Chicó y Jaguares nos ayuden”, pidió a sus rivales locales.

Conmebol en las últimas horas confirmó días y horarios tanto de la ida, como de la vuelta:

(Ida) Santa Fe vs. River Plate : Estadio El Campín - Miércoles 12 de agosto a las 7:30 p. m. (COL).

: Estadio El Campín - Miércoles 12 de agosto a las 7:30 p. m. (COL). (Vuelta) River Plate vs. Santa Fe: Estadio Monumental - Miércoles 19 de agosto a las 7:30 p. m. (COL).

Quepa recordar que Santa Fe defiende en Sudamericana el nombre de Colombia y su historia, luego de que en 2015 se hubiese convertido en el único campeón, hasta la fecha, de este certamen para el balompié nacional.