No lo llevó Lorenzo con Colombia al Mundial y acaba de hacerle gol al Barcelona: es tendencia

Empiezan a jugarse los partidos amistosos en Europa correspondientes a la pretemporada de la campaña que está por empezar (2026/2027). Este viernes, por ejemplo, Birmingham City de Inglaterra y Barcelona de España se dieron cita para un juego de preparación.

Al término de los 90 minutos el partido acabó 2-2 y se definió el ganador en tanda desde el punto penal. Colombia hizo presencia en dicho encuentro gracias a la alineación del volante, Jhon Solís.

Dicho exjugador de Girona y Atlético Nacional fue el encargado de forzar con su gol a que el enfrentamiento se definiera desde el punto penal. Al 68′ apareció el volante para anotar el empate que extendió todo.

¡JHON SOLÍS LO EMPATÓ PARA BIRMINGHAM!



El colombiano puso el 2-2 del conjunto inglés ante Barcelona. pic.twitter.com/jBC0PBQvW7 — DSPORTS (@DSports) July 31, 2026

Después de un cobro de tiro libre ejecutado por uno de sus compañeros, al colombiano se le vio acompañar la acción y jamás perder de vista el balón. Para su fortuna, un rebote tras un cabezazo dejó vivo el esférico que solo tuvo Solís que empujar.

Buena definición del cafetero a pesar de la salida del arquero rival, que no pudo contener el tiro por estar tan cerca de su ejecutor.

Para Solís es la continuidad de un buen cierre de temporada que tuvo previo a la Copa Mundo. En los planes de Néstor Lorenzo para esa cita orbital no estuvo, pero es posible que si sigue con ese nivel en aumento se gane un lugar en la Copa América 2028.

Jhon Solís, del Birmingham City de Inglaterra Foto: NurPhoto via Getty Images

Con los ingleses alcanzó a jugar en la segunda parte del Championship (segunda división de Inglaterra) un total de 17 partidos jugados y marcó una anotación.

Por las aplicaciones al término del partido amistoso vs. Barcelona fue calificado con una puntuación de 7.8 unidades, siendo así el mejor de los suyos donde ninguno más alcanzó a pasar del 7.2.

Parte de la renovación para la Selección Colombia

Con apenas 21 años, el mediocampista del Birmingham City aparece como una de las alternativas de renovación para la Selección Colombia gracias a su juventud, experiencia internacional y proceso en las categorías menores del combinado nacional. Su evolución en Inglaterra lo mantiene en el radar del cuerpo técnico de la Tricolor.

Solís se formó en las divisiones menores de Atlético Nacional, club con el que debutó como profesional en 2022. Con el conjunto antioqueño disputó cerca de 38 partidos oficiales, aportó cuatro asistencias y celebró los títulos de la Liga BetPlay Apertura 2022 y la Superliga de Colombia 2023, actuaciones que despertaron el interés de clubes europeos.

Salto a Europa de Jhon Solís se dio de la mano del Girona de España. Foto: @jhonsolis10

En septiembre de 2023 fue transferido al Girona de España, donde sumó experiencia en LaLiga, la Copa del Rey y competiciones europeas. Aunque alternó entre la titularidad y el banco de suplentes, acumuló más de 60 encuentros oficiales antes de salir al Birmingham City, primero a préstamo y posteriormente en transferencia definitiva.

En el fútbol inglés encontró continuidad y protagonismo, consolidándose como un volante de equilibrio, recuperación y buena salida de balón, características que lo convierten en un futbolista a seguir para el futuro de la Selección Colombia.