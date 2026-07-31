Revolución total en Fifa vs. Infantino: director de operaciones habló de “engaño” y pone el pecho

No parece cesar ni un solo día la polémica desatada por la propuesta de Fifa en cabeza de Gianni Infantino, la cual busca vender parte de las acciones del Mundial a empresas privadas.

Este proyecto ya fue criticado por UEFA, Concacaf y la AFC. Todas emitieron comunicaciones contundentes en las que se negaron a apoyar dicho plan en manos del máximo mandatario del fútbol mundial.

Luego de esas posturas de entidades, a la interna de Fifa se han revolucionado funcionarios que no están de acuerdo. Entre esos estuvo el director de operaciones, Kevin Lamour, quien acusó a Infantino de un “engaño” para su beneficio propio.

Kevin Lamour (centro abajo) era el director de operaciones de la FIFA Foto: Getty Images

Según lo expuesto por este funcionario de Fifa, el máximo dirigente les mintió a la hora de hablar de la propuesta que divulgaría. En un comunicado enviado a Associated Press este explicó detalladamente todo.

“Engañó a los trabajadores de la FIFA” y “merecemos algo mejor que desprecio e intimidación”, fue un aparte del escrito que tiene en manos la agencia antes citada.

De acuerdo a Lamour, lo que busca llevar a cabo Gianni no beneficiará al balompié mundial y sus participaciones, en su lugar anuncua que "es un proyecto de una sola persona”.

BREAKING: A second FIFA official - chief operating officer Kevin Lamour - speaks out against Gianni Infantino saying staff “deceived” with the World Cup sell-off "the project of one person".



He goes on to say "if that means I lose my job, then so be it" 🚨 pic.twitter.com/JRrddQKBir — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 31, 2026

Para el galo que fue compañero de Infantino en Fifa y Uefa, se hace necesaria la intervención de actores que frenen con dicha iniciativa y todo plan equivocado del dirigente al mando.

“Este proyecto no solo no debe seguir adelante, sino que ha llegado el momento de que los dirigentes políticos del fútbol se hagan las preguntas correctas y tomen las decisiones adecuadas", aseveró.

Tan radical es la postura del último denunciante que pone el pecho ante cualquier represalia que quieran toma en su contra: “Y si eso significa que pierdo mi trabajo, que así sea. Entenderé y respetaré esa decisión. Al menos dormiré bien esta noche”.

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El Mundial “más grande de la historia”

A pesar de que tenga el agua hasta el cuello, Infantino no evidencia que sus planes vayan a ser echados para atrás. Durante las últimas horas estuvo en Marruecos, unon de los países sede la próxima Copa Mundo de 2030.

Allí emitió: “es un verdadero honor y placer poder estar aquí”. “Dios bendiga al gran reino de Marruecos, a su majestad el Rey y a todo el pueblo marroquí”, completó.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Foto: AP Photo/Andre Penner

Sobre la sensación que tiene de cómo recibirán los locales la fiesta en cuatro años, le apuntó a que: “Los marroquís son apasionados del fútbol que disfrutan celebrando a su selección nacional con alegría y entusiasmo”.

Y posterior a eso, fue que se atrevió a vaticinar que el Mundial siguiente: “Sin duda será la más grande de la historia”.

Fifa confirmó que el Mundial del 2030 se jugará en Marruecos, Portugal y España, y tres partidos se jugarán en Suramérica. Foto: FIFA - El País

“Será la mejor porque se celebrará en el país hermoso más hermoso de todos, Marruecos”, apuntó en un discurso que ya da vueltas en el mundo.

“Están listos para recibir al mundo para 2030. ¡Viva Marruecos!”, arengó a los que acompañaban su presencia allí.