Las 41 asociaciones miembro de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) rechazaron este jueves 30 de julio, de forma unánime, el proyecto de la Fifa de vender una participación en las operaciones comerciales de la Copa del Mundo.

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La Concacaf no mencionó, sin embargo, la amenaza lanzada este jueves por la Uefa de boicotear los próximos Mundiales si la Fifa sigue adelante con sus planes de crear una sociedad comercial abierta a inversores privados.

Ante el revuelo causado por el anuncio del martes de la Fifa, se convocó a un encuentro de los presidentes de los países que integran la Concacaf para este jueves.

“Durante la reunión, los miembros expresaron una profunda preocupación por la falta de debido proceso en torno a la propuesta, el plazo artificialmente reducido que se impuso y la ausencia de cualquier revisión o aprobación por parte de los órganos pertinentes de gobierno de la Fifa”, dijo la Concacaf en un comunicado.

“Además, la necesidad de inversión de capital privado para financiar programas nuevos y existentes de Fifa Forward tras la Copa Mundial de la Fifa más rentable de la historia fue puesta en cuestión”, señaló. “El debate reforzó la necesidad de una mayor transparencia y una gobernanza adecuada”, agregó.

“Por estas razones, la Concacaf y sus 41 asociaciones miembro han rechazado la propuesta”, remarcó el texto.

Statement on behalf of Concacaf and its 41 Member Associations https://t.co/4ea96cuFCu 🔗 — Concacaf Media (@ConcacafMedia) July 30, 2026

Apenas terminada la Copa del Mundo de Norteamérica el 19 de julio, la Fifa anunció su voluntad de crear una empresa para gestionar sus actividades comerciales y atraer inversores externos, bajo la promesa de un maná de 10.000 millones de dólares para financiar el desarrollo del deporte.

La propuesta fue rápidamente criticada por actores del mundo del fútbol y de la política, incluida la amenaza de las 55 federaciones de la Uefa de boicotear futuras competiciones de la Fifa, a solo 11 meses de que se dispute el Mundial Femenino de Brasil 2027.

La explicación de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, sobre el crecimiento de los ingresos en caso de avanzar con la propuesta de "FIFA Forward Enterprise".



"A cada federación miembro se le garantizarán USD 20 millones, luego 22, luego 24", dijo.pic.twitter.com/mN1JVOluN7 — Pablo Giralt (@giraltpablo) July 30, 2026

La Concacaf ya había manifestado que estaba “profundamente preocupada por la falta de debido proceso” antes de que el comunicado del jueves rechazara formalmente la propuesta del organismo que dirige Gianni Infantino.

*Con información de AFP.