El mensaje de Nayib Bukele tras el fracaso del ‘Bolillo’ Gómez con El Salvador y la no clasificación al Mundial 2026

Todo había comenzado de maravilla para Hernán Darío Gómez con la Selección El Salvador y el camino al Mundial 2026. El entrenador colombiano charló con Nayib Bukele en febrero 2025, estuvo en el Palacio presidencial en San Salvador, hubo amena charla y se presentaron pautas en el proyecto deportivo, que no se pudieron cumplir y ahora tendrán que esperar cuatro años más.

Tras la clasificación directa de México, Estados Unidos y Canadá por ser anfitriones y sin Costa Rica ni Honduras en el grupo A, los salvadoreños abrieron un camino de mucha ilusión con un técnico colombiano experto en mundiales con equipos centroamericanos. La hoja de vida de Hernán Darío no bastó para batir a las sorprendentes Panamá (primero) y Surinam (segundo).

Las cosas se fueron al piso y cinco derrotas consecutivas consumaron la dura eliminación de El Salvador en las Eliminatorias Concacaf y quedó lejos de algún cupo al Mundial 2026 o al repechaje internacional de la FIFA.

El país salvadoreño estaba muy enfocado en el cupo a la Copa Mundo, sin pensar que iban a quedar últimos en el grupo A, superados, incluso, por equipos que se creían inferiores.

El colombiano no logró el objetivo de llegar al Mundial 2026. (Photo by MARTIN BERNETTI / AFP) | Foto: AFP

Cabe recordar que la FIFA le dio a la Concacaf tres cupos directos y dos al repechaje internacional. Los primeros de cada uno de los grupos avanzaban inmediatamente a la fase de grupos, mientras que los dos mejores terceros iban a la repesca. Nada de esto lo pudo copar El Salvador en el grupo A y se condenó con solamente 3 puntos en la tabla, cinco derrotas y una victoria, con una diferencia de gol de -9. Este resultado significa un fracaso para el ambicioso proyecto de Nayib Bukele con el Mundial 2026.

Esto dijo Nayib Bukele tras el fracaso del ‘Bolillo’ Gómez

En medio de la agenda del mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, dejó un particular mensaje en sus redes sociales, luego de que publicara algunos avances con temas de infraestructura y surf en Puerto Mango, apenas después de la caída de El Salvador ante Guatemala, en la última fecha de las Eliminatorias Concacaf.

| Foto: AFP

“Los niños están bien…“, fue el mensaje que posteó en inglés Nayib Bukele en su cuenta de X. Según Grok (IA de X), el presidente se refiere a la lucha contra las pandillas, que ha bajado los números de la delincuencia en el país.

Pantallazo X: @nayibbukele | Foto: Pantallazo X: @nayibbukele