La polémica expulsión de Jermein Peña que amargó a Junior en Libertadores: fue ante Sporting Cristal

Jermein Peña dejó con diez hombres a Junior de Barranquilla, a los 21 minutos del primer tiempo en el partido ante Sporting Cristal. Fue este martes, 28 de abril de 2026, en juego válido por la tercera fecha del grupo F en Copa Libertadores, que se desarrolla en el estadio Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria (Perú).

La acción genera bastante polémica entre la prensa y los aficionados. De hecho, otra vez el defensor Jermein Peña es foco de críticas, como en varias oportunidades a lo largo del último tiempo.

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Peña saltó y acabó golpeando en el aire, con su codo, en el cuello del defensor de Sporting Cristal, Miguel Araujo. El árbitro central estaba muy cerca de la acción y no dudó ni un segundo en expulsar al jugador de Junior de Barranquilla.

¿QUÉ NECESIDAD TENÍAS DE HACER ESO, JERMAIN ZIDANE?



Erró una opción de gol y luego SE HIZO EXPULSAR



Junior se queda con 10 en Lima



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Esto cambió por completo los planes de Alfredo Arias y su equipo. El uruguayo tuvo que hacer varias acomodaciones en pro de que pudieran sobrellevar la situación con un futbolista menos en el terreno de juego.

De hecho, aunque Junior lo intentó, no pudo penetrar con contundencia la defensa de Sporting Cristal. Las individualidades de Joel Canchimbo y el buen fútbol de Teófilo Gutiérrez hacían visible al tiburón con ganas de anotar.

Sporting empezó a aprovechar el hombre de más con ataques claros, pero no pudo modificar el marcador. En consecuencia, el cuadro peruano y Junior acabaron 0-0 en el primer tiempo, esperando cambiar la situación de cara a los últimos 45′.

Datos generales que dejó el primer tiempo del Sporting Cristal vs. Junior

Marcador final: Sporting Cristal 0 - 0 Junior

Fecha: 28 de abril de 2026 - tercera fecha del grupo F en Copa Libertadores

Alineaciones:

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa Toranza, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva Leite; Gustavo Cazonatti, Luis Iberico, Santiago González, Maxloren Castro, Yoshimar Yotún; Irven Ávila. DT: Jose Ricardo Mannarino.

Junior de Barranquilla: Mauro Silveira; Jermein Peña, Lucas Monzón, Fabián Ángel; Jhomier Javier Guerrero González, Juan David Ríos, Jesús Rivas, Yeison Suárez; Joel Canchimbo, Kevin Pérez, Teófilo Gutiérrez. DT: Alfredo Arias.