Atlético Nacional y Junior de Barranquilla se vieron las caras en un duelo picante de mucha rivalidad en el fútbol colombiano. El equipo verde tuvo que viajar a la capital de Atlántico con la única intención de ganar para que el técnico Diego Arias pueda tomar un nuevo aire tras la durísima eliminación en la Copa Sudamericana.

Ola de críticas a lo hecho por Nacional vs. Junior: David Ospina queda inmerso y le caen dardos

Las cosas fueron positivas para Atlético Nacional tras ese mal momento en el estadio Atanasio Girardot de Medellín a manos de Millonarios, pues el equipo azul lo dejó sin torneo internacional y le metió presión para solamente enfocarse en el título de Liga en este 2026. El verdolaga se limpia sus heridas y ahora toma el liderato en la tabla de posiciones.

Esa es su real obligación ante la presión de la hinchada. Nacional se presentó en el estadio Romelio Martínez en partido aplazado del torneo luego de ganar un complicado partido ante Águilas Doradas en el estadio Cincuentenario en la ciudad de Medellín. Su joya, Juan Manuel Rengifo, volvió a la nómina titular.

Juan Rengifo contra Lucas Monzón. Foto: Oficial Atlético Nacional

Por su parte, Junior presentó a Jermein Peña en la formación titular junto al uruguayo Lucas Monzón. El duelo prometía emociones, pero tampoco faltaron las agresiones que pusieron en apuros al arbitraje. Hubo una tarjeta roja para el ‘Tiburón’ y un 4-0 para Nacional, que ahora suma 21 puntos.

Oficial: La sanción para Jermein Peña

Sobre el minuto 21 se presentó la roja directa para el defensa Jermein Peña luego de un brutal golpe con su brazo en el rostro de Juan Rengifo. En un balón dividido, el central fue por su rival y olvidó ir por la pelota, cuando se observó la extremidad abierta y el choque con el canterano verde.

La jugada fue catalogada como tarjeta amarilla para el juez central, pero el VAR, al ver la gravedad del golpe, lo llamó a las pantallas y, tras la revisión, se cambió el castigo a roja directa, pese al reclamo de Jermein Peña. Su castigo es claro: dos fechas de suspensión, según dicta el Comité Disciplinario de la Dimayor en su resolución 023 de 2026.

Jermein Peña, defensor central al servicio de Junior de Barranquilla. Foto: Getty Images

De esta manera, Junior de Barranquilla tuvo que enfrentar el partido con 10 futbolistas y fue el desastre en su propia cancha, pues Nacional le pasó por encima, comenzando por el propio Rengifo, quien cobró en la reposición del primer tiempo y marcó el primero tras ‘colgar’ al portero Mauro Silveira.

Luego, siguió Alfredo Morelos en la segunda parte cuando sorprendió vestido como nueve de área para consumar el triunfo de visitante. Por si fuera poco, Dairon Asprilla y Marlos Moreno, con un golazo, colocaron el 4-0 definitivo en una noche amarga para el Junior. Así, el club verdolaga se trepa al primer puesto en la tabla y avisa que va por el título.