La tabla de la Liga Betplay con nuevo líder tras la goleada de Atlético Nacional a Junior en Barranquilla

Atlético Nacional se recupera en la Liga Betplay luego del durísimo momento en la Copa Sudamericana y la eliminación prematura a manos de Millonarios en el Atanasio Girardot. Cuando más era favorito a la victoria por la localía, el equipo azul marcó tres goles y lo dejó sin torneo internacional en este 2026.

No tuvo de otra que volver a la Liga Betplay y pelear por el título para una estrella más en su escudo. Ahora más que nunca es su real obligación ante la presión de la hinchada. Nacional se presentó en la ciudad de Barranquilla en partido aplazado del torneo luego de ganar un complicado partido ante Águilas Doradas en el estadio Cincuentenario en la ciudad de Medellín.

Era la hora para hacerle frente al Junior. Con una nómina de lujo, Atlético Nacional salió a arrasar a su rival que tuvo las gradas a su favor. El equipo barranquillero esperaba redoblar a su rival y escalar en la tabla, pero el gigante verdolaga fue muy superior en modo de forastero, dominó la pelota y fue el encargado de las opciones de gol.

Juan Rengifo contra Lucas Monzón. Foto: Oficial Atlético Nacional

En el primer tiempo comenzó el festín de goles. La anotación de la joya Juan Rengifo, donde ‘colgó’ al portero Mauro Silveira, ratificó el dominio de Atlético Nacional en Barranquilla. Luego siguió Alfredo Morelos en la segunda parte cuando sorprendió vestido como nueve de área para consumar el triunfo de visitante.

Goleada de Nacional en Barranquilla

Por si fuera poco, Dairon Asprilla y Marlos Moreno colocaron el 4-0 definitivo en una noche amarga para el Junior. El canterano de Nacional anotó una verdadera joya tras sacarse a cinco jugadores de la defensa rival y rematar al arco. De las mejores anotaciones de la temporada.

🤩🟢¡EL CONJUNTO ‘VERDOLAGA’ GOLEÓ Y ES EL NUEVO LÍDER! Nacional superó 4 a 0 a Junior en el Romelio Martínez por la décima jornada de #LALIGAxWIN. Los goles fueron de Juan Rengifo, Alfredo Morelos, Dairon Asprilla y Marlos Moreno. pic.twitter.com/vjdDRLFMLx — Win Sports (@WinSportsTV) March 11, 2026

De esta manera, Atlético Nacional sigue con buena racha de puntos y sube al primer lugar de la tabla con 21 unidades y un partido menos. En medio del triunfo, se registraron peleas en las gradas del estadio Romelio Martínez entre hinchas del Junior.

Pa completar esta culo de cagá, se están levantando a trompá los del frente. Menos mal me mandaron pa’ sur.



El frente vale más mondá que Jermein. pic.twitter.com/Z5SCUCKQIA — Godo 🤡 (@DogorTiburon) March 11, 2026

Desde ya, el gigante verde coloca su nombre entre los favoritos al título y el técnico Diego Arias se mantiene en el cargo, por ahora, más allá de lo que sucedió con Millonarios y cuando más pedían que abandonara el cargo.

La danza de nombres como nuevo DT para Nacional se paraliza debido al buen andar de Diego Arias en la Liga Betplay. Pese a ello, cualquier traspié en futuros partidos le podría salir caro y aún no se descarta un cambio de entrenador en próximos días.