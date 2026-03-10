Deportes

La tabla de la Liga Betplay con nuevo líder tras la goleada de Atlético Nacional a Junior en Barranquilla

Atlético Nacional deja atrás la durísima eliminación de la Copa Sudamericana y vuelve al triunfo con goleada.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

10 de marzo de 2026, 10:33 p. m.
Juan Rengifo contra Lucas Monzón.
Juan Rengifo contra Lucas Monzón. Foto: Oficial Atlético Nacional

Atlético Nacional se recupera en la Liga Betplay luego del durísimo momento en la Copa Sudamericana y la eliminación prematura a manos de Millonarios en el Atanasio Girardot. Cuando más era favorito a la victoria por la localía, el equipo azul marcó tres goles y lo dejó sin torneo internacional en este 2026.

No tuvo de otra que volver a la Liga Betplay y pelear por el título para una estrella más en su escudo. Ahora más que nunca es su real obligación ante la presión de la hinchada. Nacional se presentó en la ciudad de Barranquilla en partido aplazado del torneo luego de ganar un complicado partido ante Águilas Doradas en el estadio Cincuentenario en la ciudad de Medellín.

Era la hora para hacerle frente al Junior. Con una nómina de lujo, Atlético Nacional salió a arrasar a su rival que tuvo las gradas a su favor. El equipo barranquillero esperaba redoblar a su rival y escalar en la tabla, pero el gigante verdolaga fue muy superior en modo de forastero, dominó la pelota y fue el encargado de las opciones de gol.

Juan Rengifo contra Lucas Monzón.
Juan Rengifo contra Lucas Monzón. Foto: Oficial Atlético Nacional

En el primer tiempo comenzó el festín de goles. La anotación de la joya Juan Rengifo, donde ‘colgó’ al portero Mauro Silveira, ratificó el dominio de Atlético Nacional en Barranquilla. Luego siguió Alfredo Morelos en la segunda parte cuando sorprendió vestido como nueve de área para consumar el triunfo de visitante.

Deportes

Irán lanza fuerte amenaza a la Fifa y sacude el Mundial 2026 en medio de la guerra con EE. UU.: se evalúan medidas

Deportes

Jhon Durán le responde al Pibe Valderrama y dice que hay chismes y mala energía en su contra: “Mentiroso y difamador”

Ciclismo

Así van Daniel Felipe Martínez y Harold Tejada en la clasificación general de la París Niza tras la tercera etapa

Deportes

El nuevo apodo que el Bayern Múnich le colocó a Luis Díaz tras la magistral asistencia en la Champions League

Deportes

Magnífica asistencia se inventó Luis Díaz en la Champions League: magia total para golear al Atalanta en Italia

Deportes

Sorpresa total en Champions League con Faustino Asprilla: invitado de lujo a un partido que hace llorar al Barcelona

Deportes

Angustia por lo que pasa con Luis Javier Suárez: en Portugal dan desolador reporte que alarma

Deportes

Carlos Bacca avivó discusión por lo dicho del Nacional vs. Millonarios: los mandó a aprender

Deportes

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay: Inter de Bogotá empató y Junior falló contra el colero

Deportes

Tabla de posiciones en Liga BetPlay: América de Cali y Junior dan golpe de autoridad

Goleada de Nacional en Barranquilla

Por si fuera poco, Dairon Asprilla y Marlos Moreno colocaron el 4-0 definitivo en una noche amarga para el Junior. El canterano de Nacional anotó una verdadera joya tras sacarse a cinco jugadores de la defensa rival y rematar al arco. De las mejores anotaciones de la temporada.

De esta manera, Atlético Nacional sigue con buena racha de puntos y sube al primer lugar de la tabla con 21 unidades y un partido menos. En medio del triunfo, se registraron peleas en las gradas del estadio Romelio Martínez entre hinchas del Junior.

Desde ya, el gigante verde coloca su nombre entre los favoritos al título y el técnico Diego Arias se mantiene en el cargo, por ahora, más allá de lo que sucedió con Millonarios y cuando más pedían que abandonara el cargo.

La danza de nombres como nuevo DT para Nacional se paraliza debido al buen andar de Diego Arias en la Liga Betplay. Pese a ello, cualquier traspié en futuros partidos le podría salir caro y aún no se descarta un cambio de entrenador en próximos días.