Tabla de posiciones en Liga BetPlay: resultado del Cali vs. América mueve los ocho

La fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-l tiene continuidad este sábado, 25 de abril. Son varios partidos los que se desarrollan en las distintas canchas de Colombia, incluyendo el clásico de la capital del Valle del Cauca.

Es cierto que todos los resultados despiertan interés directo en la tabla de posiciones. Sin embargo, el clásico entre Deportivo Cali y América ya empieza a marcar una tendencia entre los clasificados parciales y los que buscan entrar a los ocho.

Al final, Deportivo Cali ganó con un gol sobre el cierre. A los 88, Avilés Hurtado remató cruzado, al palo del portero de América, Jean Fernandes. Ese gol mueve automáticamente todos los ocho.

🟢🔥¡Celebran los hinchas ‘Azucareros’! Sobre el final del compromiso, Avilés Hurtado anota este gol para darle la ventaja a Cali sobre América en el clásico Vallecaucano.



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Tabla de posiciones en Liga BetPlay

También este sábado, Atlético Nacional perdió 1-0 con Pereira pero sigue siendo el líder de la tabla con 40 puntos. Segundo asoma Deportivo Pasto con 34 unidades, y el top tres lo cierra Junior de Barranquilla (32).

Tolima, América de Cali, Once Caldas, Santa Fe y Deportivo Cali cierran el grupo de los ocho. El azucarero, con su triunfo, desplaza a Millonarios y lo saca de la octava casilla, moviendo el panorama de los clasificados parciales.

La fila por entrar a los ocho está muy pareja, y lo que buscan los equipos en esta fecha 18 es llegar con vida de cara a la jornada 19. Ahí se conocerán a los ocho clasificados oficiales a playoffs.

De momento, Millonarios sale de los ocho tras la victoria del Deportivo Cali. Foto: Oficial Millonarios

Los tres coleros siguen siendo los mismos de hace varias jornadas atrás: Jaguares, Boyacá Chicó y Pereira. Eso sí, los felinos le empataron a Bucaramanga y el matecaña venció al verdolaga, sumando su primer triunfo en el semestre.

La joya colombiana por la que Nacional, Millonarios y América preguntaron: juega en el extranjero

Así va la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-l

Jueves, 23 de abril

Deportivo Pasto 1 - 2 Santa Fe

Millonarios 2 - 0 Deportes Tolima

Viernes, 24 de abril

Cúcuta Deportivo 1 - 1 Junior de Barranquilla

Sábado, 25 de abril

Atlético Bucaramanga 2 - 2 Jaguares

Deportivo Pereira 1 - 0 Atlético Nacional

Deportivo Cali 1 - 0 América de Cali - 6:10 p.m.

Deportivo Independiente Medellín vs. Fortaleza - 8:30 p.m.

Domingo, 26 de abril