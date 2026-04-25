Richard Ríos fue una de las grandes figuras del Benfica, este sábado 25 de abril, en la victoria 4-1 sobre Moreirense. El compromiso se desarrolló por la fecha 31 de la Primera Liga de Portugal.

Ríos fue titular con Benfica y jugó 90′. En ese minuto, casi para acabar el partido, su entrenador, José Mourinho, le dio salida al colombiano y en su lugar ingresó Manu Silva. Los asistentes al Estadio da Luz se deleitaron con el volante cafetero.

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El gol de Richard Ríos con Benfica ante Moreirense

Corría el minuto 29′ del primero tiempo, el marcador estaba 1-1 y Richard Ríos apareció al borde del área de Moreirense. Aunque perdió el balón, un compañero suyo lo recuperó, el colombiano se metió y acabó rematando en un tiro que el portero rival, André Ferreira, alcanzó a agarrar pero se le terminó escapando.

Ese fue el 2-1 parcial de Benfica en esta tarde de sábado, mismo que les dio el ánimo suficiente para salir del bache que habían tenido en el empate y seguir de largo. Ríos fue el encargado de darles el respiro.

Richard Ríos también asistió ante Moreirense

Ya a los 88′ del segundo tiempo, cuando el marcador iba 2-1 a favor de Benfica, volvió a aparecer Richard Ríos pero esta vez para asistir a su compañero, Franjo Ivanović.

El colombiano condujo con precisión la pelota y luego se la dejó servida a Ivanović para que este definiera cruzado al arco defendido por André Ferreira. Se trató del 3-1 que daba absoluta tranquilidad al cuadro de José Mourinho.

Franjo Ivanović también se encargó de colocar el 4-1 final con el que Benfica suma tres puntos vitales en su lucha por pelear en la parte alta de la tabla de posiciones. Llegan a 75 puntos en 31 partidos, están a cuatro del líder Porto (39 en 30 juegos) y superan por cuatro al tercero, Sporting Lisboa (71 en 29 partidos).

Prensa portuguesa: “Richard Ríos fue uno de los pilares de Benfica”

A Bola, reconocido medio deportivo en Portugal, puntuó con 7 a Richard Ríos y explicó: “Uno de los pilares del equipo. Marcó el segundo gol y asistió a Ivanovic en el 3-1. También dio un pase magistral a Pavlidis, dejando al griego solo frente a André Ferreira, pero Gilberto Batista tocó el balón y evitó el gol”.

Finalmente, cerró con: “A pesar de la tarjeta amarilla y un susto por una posible lesión, fue fundamental para recuperarse en campo contrario y definir el pase final”.

Richard Ríos, junto a Ivanović, Trubin, Antonio Silva y Leandro Barreiro, obtuvieron la calificación de 7. Se trató de la más alta.