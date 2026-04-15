Revelan respuesta de Benfica a Inter de Milán por Richard Ríos: nueva postura cambia todo

Richard Ríos ha despertado el interés de varios clubes en Europa, tal como lo ha revelado la prensa del viejo continente. El colombiano, que juega en Benfica y en la Selección Nacional, tendría entre sus pretendientes al Inter de Milán italiano.

Sin embargo, Inter de Milán no sería el único detrás de Richard Ríos. También nombran equipos ingleses en la lista, por lo que en las últimas horas el debate ha sido si Benfica dejaría ir al colombiano.

Todo apunta a que Richard Ríos seguirá con Benfica por más tiempo. Tiene contrato allí hasta 2030. Foto: Getty Images via AFP

“Solo una oferta irresistible haría que Richard Ríos salga de Benfica”: prensa portuguesa

Hay un dato fundamental en cuanto a Richard Ríos, y es que está feliz en Benfica y bajo la dirección técnica de José Mourinho, o al menos así lo detalla O JOGO en su más reciente información sobre la actualidad del colombiano.

Por tanto, el medio referenciado señala que “solo una oferta irresistible, tanto deportiva como económicamente, le hará abandonar Benfica”.

Además, filtraron lo que sería la primera respuesta de Benfica y su postura al interés de los clubes por Richard Ríos: “Benfica no tiene intención de aceptar el traspaso del jugador a cualquier precio, sobre todo con la proximidad del Mundial, competición en la que los directivos del Benfica creen que el jugador debería ser valorado, como ya ocurrió, por ejemplo, en el Mundial de Clubes del verano pasado, cuando jugaba en el Palmeiras”.

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El valor en el mercado de Richard Ríos

Ríos llegó a Benfica a mediados de 2025 por una suma aproximada de 27 millones de euros, según reporta el portal web Transfermarkt. Por tanto, solo un valor así, similar o superior, podría significar la salida del colombiano de 25 años del fútbol portugués.

Asoma el Mundial 2026 y la continuidad que Richard Ríos está teniendo en Benfica le sirve para ser tenido en cuenta por el entrenador de la Selección Colombia, el argentino Néstor Lorenzo.

Además, queda en evidencia que la comodidad no es solo de Richard Ríos, sino también de José Mourinho. The Special One consolidó al volante colombiano como una de sus piezas clave en el onceno titular de cara a varias competencias.

José Mourinho confía en Richard Ríos y así lo demuestran las titularidades del colombiano en Benfica. Foto: NurPhoto via Getty Images

La temporada está llegando a su fin; Benfica asoma tercero en la tabla de posiciones con 69 puntos, lo que lo deja a siete del líder Porto. Además, tiene en la mira al segundo, Sporting Lisboa, donde juega el colombiano Luis Suárez y que ya ostenta 71 unidades en el acumulado de 28 juegos.