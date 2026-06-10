Fifa le llama la atención a la marca colombiana Saeta: Haití sufre cambios de última hora para el Mundial 2026

La Fifa se pronunció y le comunicó a la Selección Haití que tenía que modificar su camiseta oficial para el Mundial 2026. El mensaje fue directo a la marca colombiana Saeta, conocida por fabricar ropa deportiva en el país. La misma empresa que tiene varias tiendas en la ciudad de Bogotá fue la que dio el anuncio de la entidad que regula el fútbol en el mundo.

¿Se podría suspender Colombia vs. Uzbekistán en el Mundial 2026? Esto dice el reglamento de la FIFA ante el caos en México

Mundial 2026: ¿no encuentra monas? Panini Colombia anuncia cuándo volverán a llegar las láminas del álbum

La razón por la que la Fifa indica cambios en la camiseta de Saeta es que algunos distintivos visuales en la ropa del equipo centroamericano podrían “dar lugar a interpretaciones diferentes” y tintes políticos. Pese al llamado de atención, la marca colombiana comunicó que implementó “con éxito” las modificaciones solicitadas para el Mundial 2026.

“De conformidad con la revisión de la Fifa y con la normativa sobre equipamiento, hemos implementado con éxito las modificaciones solicitadas para garantizar que el equipo (Haití) esté perfectamente preparado”, indicó el proveedor en la red social Instagram.

Lo que se sabe es que la camiseta oficial de Haití tenía como objetivo celebrar “el orgullo, la resiliencia y espíritu del pueblo haitiano”, según explicó Saeta.

Saeta vestirá a Haití en el Mundial 2026 e incluyó detalles históricos en la camiseta que diseñó. Foto: Captura a vides de saetausa y saetasport

“El proyecto final presentado por Saeta a la Fifa pretendía ser un homenaje a los hombres y mujeres que contribuyen cada día al futuro de Haití y en ningún caso buscaba tomar una postura política”, insistió Saeta.

El primer diseño presentado y válido por la Federación Haitiana de Fútbol insinuaba una relación con la Batalla de Vertières de 1803, considerada decisiva por la isla centroamericana para lograr su independencia de Francia, el 1 de enero de 1804.

Los “elementos visuales” que no convencieron a la Fifa

Durante el proceso de revisión, la Fifa consideró que ciertos elementos visuales podían dar lugar a esas “interpretaciones diferentes” y solicitó que se introdujeran “modificaciones” de inmediato.

En su segundo Mundial en la historia, tras jugar el de Alemania Federal 1974, la Selección Haití, convertida en una de las sorpresas para esta edición desde la Concacaf, debutará contra Escocia el próximo sábado en Boston, antes de enfrentarse a Brasil el 19 de junio en Filadelfia y a Marruecos el 24 de junio en Atlanta, en un grupo en el que está llamado a dar el batacazo.

La marca colombiana Saeta es una de las industrias de ropa deportiva más famosas del país.