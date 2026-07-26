La decimocuarta edición del Festival Gabo abrió sus puertas en Bogotá con un marcado acento en la memoria, el rigor y la defensa del trabajo sobre el terreno. Durante la entrega de los Premios Gabo 2026, celebrada en el Teatro Municipal Jorge Eliécer Gaitán, el evento reunió a exponentes de la prensa iberoamericana para exaltar el periodismo que cuestiona las versiones oficiales e investiga en los territorios, al tiempo que dedicó un espacio de homenaje a los comunicadores asesinados este año en Colombia.

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El encuentro, que se consolida como uno de los espacios de reflexión periodística más relevantes de la región, contó con la presencia de directivos de la Fundación Gabo, representantes de la libertad de prensa y autoridades locales, quienes coincidieron en la urgencia de brindar garantías de seguridad para el ejercicio de la profesión.

El tributo a Mateo Pérez Rueda y Cristian Herrera

Uno de los momentos centrales del Festival Gabo 2026 tuvo lugar en el hall de la biblioteca del Gimnasio Moderno con la apertura de la exposición Para que no me olvides.

La muestra está dedicada a recordar la trayectoria, el legado y las investigaciones de Cristian Herrera y Mateo Pérez Rueda, los primeros dos periodistas asesinados en Colombia en lo que va del año 2026.

Herrera, quien ejerció el periodismo durante más de dos décadas en Norte de Santander y la frontera colombo-venezolana, enfocó su trabajo en la investigación judicial, la denuncia de la corrupción y el seguimiento al poder local.

Carnet de prensa: Cúcuta al rojo vivo de Cristian Herrera Foto: Festival de periodismo Gabo

Por su parte, Pérez Rueda, desde el norte de Antioquia, dirigía la revista digital El Confidente, medio a través del cual cubría las dinámicas del conflicto armado y la vida comunitaria en zonas rurales golpeadas por la violencia.

Exposición sobre el oficio y legado de Mateo Pérez Rueda y Cristian Herrera. Foto: Festival Gabo

De acuerdo con los organizadores del Festival, la exposición no busca centrarse únicamente en las circunstancias de sus muertes, sino evidenciar la profundidad de su trabajo y el vacío que deja su ausencia en las comunidades que informaban.

A través de audios, textos, fotografías y registros de sus coberturas, la muestra expone el valor del periodismo regional como una herramienta imprescindible para la memoria y la veeduría ciudadana.

Las herramientas del oficio: reliquias de una profesión bajo riesgo

En el marco del festival, los asistentes también pueden recorrer una muestra museográfica que reúne objetos característicos del ejercicio diario de los periodistas asesinados: micrófonos históricos, carnés de prensa, credenciales, grabadoras de casete y libretas de apuntes de diferentes épocas.

Entre las piezas expuestas en la exhibición se destaca de manera especial el reconocimiento a la trayectoria de Cristian Herrera, quien ejerció el periodismo durante más de dos décadas en Norte de Santander y la frontera colombo-venezolana.

Entre los objetos expuestos se encuentra la distinción del Premio de Periodismo Regional orlando Sierra, de SEMANA, el cual Herrera ganó durante el periodo de la pandemia por su destacada cobertura informativa y veeduría en la región.

Premio de Periodismo Regional Orlando Sierra Foto: Festival de periodismo Gabo

Durante la entrega de los galardones en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, la situación de la libertad de prensa en el país fue uno de los ejes del discurso inaugural.

Sofía Jaramillo, directora ejecutiva de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), recordó las cifras que marcan la historia del periodismo en el territorio nacional.

“Hay listas que ninguna organización tendría que escribir. La FLIP lleva 30 años escribiendo una de ellas”, afirmó Jaramillo durante su intervención, destacando que Herrera y Pérez Rueda hacen parte de los 171 periodistas asesinados en Colombia por motivos ligados a su oficio.

La directora de la FLIP advirtió que el asesinato de un comunicador no solo interrumpe una trayectoria personal, sino que arrebata a toda una comunidad la posibilidad de conocer su propia realidad.

La ceremonia contó con la participación del alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien destacó la importancia de garantizar entornos seguros para la prensa y resaltó el papel de los medios comunitarios e independientes en la conversación democrática.

En el evento se formalizó también una donación de la Fundación Gabo a BiblioRed de ejemplares sobre la obra de Gabriel García Márquez, en el marco de los 25 años de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas.

El Reconocimiento a la Excelencia fue otorgado a la corresponsal colombiana Catalina Gómez Ángel, radicada en Teherán desde hace casi dos décadas, por su labor en la cobertura de conflictos internacionales y su defensa del trabajo reporteril en las calles.

Gómez Ángel dedicó el galardón a las mujeres hispanohablantes y lusófonas que narran la actualidad internacional desde el terreno.