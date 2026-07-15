La actriz estadounidense Ellen Burstyn, conocida principalmente por sus papeles en El exorcista y Alicia ya no vive aquí, recibirá un premio en reconocimiento a toda su carrera en el Festival de Cine de Venecia de este año, anunciaron los organizadores este martes.

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La intérprete, de 93 años, que ha protagonizado más de 150 películas, afirmó sentirse “muy honrada” por la decisión de otorgarle el León de Oro.

“¡Wow! No solo voy a poder viajar a una de mis ciudades favoritas de todo el mundo, sino que además volveré a casa con un León de Oro en mis brazos”, dijo, según el festival. La edición de este 2026 se celebrará del 2 al 12 de septiembre y el jurado estará presidido por la actriz estadounidense Maggie Gyllenhaal.

Con respecto al premio otorgado a Ellen Burstyn, el director artístico del festival, Alberto Barbera, declaró: “Actriz de rara intensidad y verdad, Ellen Burstyn ha sido una presencia en el cine estadounidense durante más de cincuenta años, aportando profundidad y complejidad a inolvidables personajes femeninos que encarnan las contradicciones y transformaciones de la mujer contemporánea.

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Revelada en The Last Picture Show de Peter Bogdanovich, que retrató el ocaso de la América rural, y elevada al estrellato mundial por el éxito de El exorcista de William Friedkin, Burstyn ganó el Oscar a la Mejor Actriz por Alice Doesn’t Live Here Anymore de Martin Scorsese, el manifiesto cinematográfico sobre las mujeres que recuperan su identidad y su libertad.

A lo largo de los años trabajó con algunos de los directores de cine más importantes de la época: Alain Resnais en Providence, Paul Schrader en Hardcore, Bob Rafelson en The King of Marvin Gardens, Paul Mazursky en Alex in Wonderland y Harry and Tonto, Darren Aronofsky en Requiem for a Dream y Christopher Nolan en Interstellar, por mencionar solo algunas de las 150 películas en las que actuó.

Presidenta del Actors Studio, Burstyn convirtió la fragilidad y la disciplina metódica en las herramientas de un enfoque de la actuación basado en la verdad emocional, la atención y la generosidad hacia sus personajes. Su arte, capaz de iluminar el dolor y la resiliencia cotidiana con dignidad, ironía y valentía, sigue siendo un modelo absoluto de autenticidad en la interpretación y compromiso cívico dentro del arte de la actuación".

Ellen Burstyn prepara una escena de 'Requiem For A Dream' con su director Darren Aronofsky (2000). Interpretó a Sara Goldfarb, y qué sufrimiento nos hizo pasar. Fue nominada al Óscar por este rol. Foto: Artisan Entertainment/Getty Images.

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El León de Oro le será otorgado a Ellen Burstyn con motivo de la proyección del cortometraje Flesh Impact de Maggie Gyllenhaal. Dedicado a Marilyn Monroe en el centenario de su nacimiento, el corto presenta otra actuación extraordinaria de la actriz, que demuestra su singular talento como intérprete. El reparto también incluye a Dakota Johnson, Peter Sarsgaard y Sepideh Moafi. Johnson interpreta a Monroe en la cima de su fama, mientras que Burstyn protagoniza una versión de Marilyn que el mundo nunca tuvo la oportunidad de ver. Flesh Impact toma su título de una frase que se usaba para describir el aura de Marilyn Monroe: que se veía tan real y luminosa en cámara que los espectadores sentían que podían tocarla a través de la pantalla.

*Con información de AFP.