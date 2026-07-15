¿El aire acondicionado de su carro huele mal? Así lo puede solucionar

Los malos olores son comunes en muchos carros. Sin embargo, cuando el aroma aparece al encender el aire acondicionado, es necesario realizar una serie de mantenimientos al sistema.

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Geely Perú señaló que este tipo de olores no solo afecta la experiencia de conducción, sino también la calidad del aire que se respira dentro del vehículo.

En muchos casos, el mal olor se produce por la acumulación de humedad en el sistema de aire acondicionado, lo que favorece la aparición de hongos y bacterias. Por lo general, el problema se origina en el evaporador, la pieza encargada de enfriar el aire.

De acuerdo con la marca, si el agua no logra drenarse o secarse por completo cuando se apaga el vehículo, el evaporador se convierte en un ambiente propicio para la proliferación de microorganismos que generan malos olores.

Otro motivo frecuente es un filtro de habitáculo sucio o saturado. Este componente retiene polvo, polen y otras partículas, pero con el paso del tiempo puede acumular suciedad y humedad.

El aire acondicionado de un carro debe limpiarse para evitar bacterias y malos olores. Foto: Getty Images/iStockphoto

También puede presentarse una obstrucción en el tubo de drenaje del aire acondicionado. Cuando el agua condensada no puede salir correctamente, se acumula dentro del sistema, lo que termina produciendo malos olores.

¿Cómo eliminar el mal olor?

Geely Perú entregó una serie de recomendaciones para eliminar las fragancias desagradables sin necesidad de ir a un taller especializado. El primer consejo es encender el vehículo y activar la calefacción a la máxima temperatura y velocidad durante unos 10 minutos, con las ventanas cerradas.

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El calor ayuda a secar los conductos internos y reduce la humedad acumulada. Otra alternativa es utilizar productos desinfectantes diseñados para sistemas de aire acondicionado automotriz.

Estos productos se aplican a través de las rejillas de ventilación o mediante aerosoles que circulan por todo el sistema para eliminar bacterias y hongos. También es recomendable reemplazar el filtro de habitáculo cuando haya cumplido su vida útil, ya que un filtro deteriorado suele ser una de las principales causas del mal olor.

Si el mal olor persiste después de realizar la limpieza y cambiar el filtro, es recomendable llevar el vehículo a un taller especializado. En estos casos, puede ser necesario realizar una desinfección profunda con ozono o ultrasonido, limpiar el sistema de drenaje o revisar si existe una fuga de gas refrigerante.

Para evitar que el problema vuelva a presentarse, la compañía aconsejó apagar el aire acondicionado unos minutos antes de llegar al destino, pero dejar el ventilador en funcionamiento, ya que esto ayuda a secar la humedad acumulada en el evaporador.