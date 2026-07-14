¿Vale la pena comprar un vehículo híbrido en Colombia? Ventajas que pesan más que el precio

En Colombia, el mercado automotor evoluciona a alternativas sostenibles, entre ellas los vehículos híbridos, en los cuales cientos de ciudadanos comienzan a movilizarse.

Así dominaron el mercado colombiano estos modelos eléctricos e híbridos en el primer semestre de 2026

Gente interesada en comprar estos coches tiene preguntas, una de ellas si vale la pena pagarlo, ya que suele ser superior a carros que hacen uso de combustible tradicional como la gasolina.

Marcas del sector, como Hyundai, indican que esta es una inversión con alto retorno.

Ventajas de invertir en un carro híbrido

Según la compañía surcoreana, si bien el costo inicial llega a ser entre un 15 % y un 25 % más alto, el menor consumo de combustible y los beneficios tributarios vigentes en Colombia permiten compensar a largo plazo.

Asimismo, los vehículos híbridos se destacan por su eficiencia, al ofrecer entre un 45 % y un 55 % más que los carros tradicionales.

Otros aspectos que destacan son la simplificación del mantenimiento, ya que el sistema de frenado regenerativo de estas unidades reduce de manera significativa el desgaste de las pastillas y discos de frenos, lo que extiende la vida útil de estos entre un 70 % y un 90 % frente a un coche convencional.

Los incentivos tributarios y el bajo consumo posicionan a los vehículos híbridos como una alternativa competitiva en el país. Foto: Getty Images

Uno de los puntos que también destaca es la exención de pico y placa.

Los beneficios en IVA son otra de las ventajas que ofrece, debido a las políticas de movilidad limpia, que hace que este tipo de unidades cuente con un IVA preferencial del 5 %, en comparación con otras unidades que tienen un 19 %.

Finalmente, tanto los carros híbridos como los eléctricos cuentan con incentivos tributarios que están orientados a promover la movilidad sostenible en el país.

Para la capital del país, Bogotá, los beneficios pueden ser descuentos de hasta el 10 % en el impuesto vehicular, según la Secretaría Distrital de Bogotá.

Teniendo en cuenta la ciudad o departamento donde habita el propietario, estos podrán acceder a descuentos en el impuesto vehicular anual.

Esto permite que las flotas híbridas cada vez sean una alternativa más rentable, eficiente y conveniente para el usuario a mediano y largo plazo.