Hallan sin vida a bailarín de Rosalía y Rauw Alejandro, quien había sido reportado como desaparecido en Miami

El mundo del entretenimiento y el baile internacional se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento en Miami de Michael-Anthony Leones Espino, conocido artísticamente como Mykee. El destacado bailarín de 28 años, quien colaboró estrechamente en las giras de estrellas globales como Rosalía y Rauw Alejandro, había sido reportado como desaparecido por sus allegados el pasado domingo 12 de julio de 2026.

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Las alarmas se encendieron el pasado fin de semana cuando familiares y amigos perdieron el rastro del artista. De acuerdo con las fichas de búsqueda difundidas por su círculo cercano y replicadas por el cantante Rauw Alejandro en sus redes sociales, Leones Espino fue visto por última vez el domingo al mediodía saliendo de un sector residencial en la manzana del 14200 de Southwest 161st Court, en el condado de Miami-Dade.

Tras aproximadamente 48 horas de intensa búsqueda, las autoridades locales localizaron el cuerpo del joven. Según un reporte emitido por la Oficina del Sheriff de Miami-Dade a la prestigiosa revista estadounidense Billboard, el cuerpo sin vida de Leones Espino fue hallado el lunes 13 de julio en las inmediaciones de Southwest 162nd Avenue y Southwest 138th Terrace.

Aunque reportes preliminares de la oficina policial sugerían de manera inicial la hipótesis de un presunto suicidio, voceros oficiales indicaron que el caso sigue bajo investigación activa y aún no se ha emitido un dictamen médico-forense definitivo que esclarezca de forma concluyente las causas del deceso.

La noticia de su fallecimiento desató una ola de condolencias entre figuras de la industria musical. El cantante puertorriqueño Rauw Alejandro, quien integró a Mykee a su equipo de baile desde 2018 para el videoclip de su sencillo Detective, expresó su dolor a través de un emotivo mensaje:

“Quedan tantas cosas por decir, tantos pensamientos sin terminar... Ocho años compartiendo escenarios a tu lado. Ha sido una bendición, un privilegio y un honor haberte conocido en esta vida. Tu sonrisa y tu luz siempre estarán en mi corazón. Seguiremos bailando, riendo y cantando en la próxima. Descansa en paz, mi hermano”, manifestó el artista.

Palabras de Raw Alejandro Foto: @rawalejandro

Por su parte, agrupaciones de seguidores de Rosalía también rindieron tributo al bailarín y recordaron su participación en el reconocido MOTOMAMI TOUR:

“Se nos parte el corazón. Mikee, exbailarín de Rosalía, ha sido encontrado sin vida en Miami a los 28 años. Su energía sobre el escenario, su talento y su carisma lo convirtieron en una figura muy querida entre quienes siguieron la trayectoria artística del tour”, compartieron en redes sociales.

Tiffany, allegada y compañera inseparable del coreógrafo, dedicó sentidas palabras a quien describió como su “alma gemela”. Destacó la generosidad, amabilidad y el profundo impacto inspirador que Mykee dejó en la comunidad de la danza urbana en Estados Unidos.

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Michael-Anthony Leones Espino, estadounidense de raíces filipinas, logró consolidar una sólida carrera profesional gracias a su versatilidad escénica. Con Rauw Alejandro participó activamente en las exitosas giras internacionales Vice Versa Tour, Saturno Tour y, más recientemente, en la preparación del Cosa Nuestra Tour, cuyo ciclo de presentaciones se extendió hasta finales de 2025.

A lo largo de su carrera, el talento de Mykee lo llevó a compartir escenarios con figuras como Daddy Yankee, The Weeknd, Chesca y Tainy. Su trabajo se destacó en escenarios internacionales de alto perfil, entre ellos las ceremonias de los Latin Grammy, Premios Lo Nuestro, los Rolling Stone Awards, Los40 Music Awards, el certamen de Miss Universo y el icónico espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.