Carolina Cruz conmueve en redes al revelar la dura situación de su padre: “Si dices que no tienes hijos, está bien, papi”

La reconocida presentadora y modelo Carolina Cruz conmovió a sus seguidores al compartir detalles de la compleja situación de salud que atraviesa su padre, Iván Cruz. A través de sus redes sociales, la empresaria reveló que debió distanciarse temporalmente de sus hijos, Matías y Salvador, para ponerse al frente del cuidado de su padre en un centro médico, enfrentando de cerca los desafíos que impone el deterioro cognitivo.

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De acuerdo con las publicaciones compartidas por la exreina de belleza en sus historias de Instagram, la situación familiar actual requiere un inmenso acompañamiento de afecto y paciencia. En una de las imágenes difundidas, donde se le observa sosteniendo la mano de su padre en un centro hospitalario, la presentadora expresó con profunda sensibilidad:

“El lenguaje del amor. Te amamos, papi, hemos estado y estaremos siempre a tu lado; así tengamos que recordarte a cada segundo que somos tus hijos, lo haremos con más amor y paciencia, escucharemos tus historias una y mil veces más. Te amo”.

Este mensaje expone la faceta más humana de la vallecaucana, quien en reiteradas ocasiones ha manifestado que su núcleo familiar es el pilar fundamental de su vida. Posteriormente, Carolina Cruz publicó otra frase que describe con mayor claridad la realidad de la enfermedad: “Si te preguntan si tienes hijos y dices que no, está bien, papi… yo les cuento a todos por ti que somos tus hijos”.

Aunque la presentadora ha preferido manejar con prudencia los detalles del diagnóstico médico para proteger la intimidad de su hogar, las palabras publicadas en sus redes sociales apuntan directamente a un cuadro clínico relacionado con el Alzheimer o una condición de demencia senil progresiva.

Este tipo de patologías neurodegenerativas, caracterizadas por el deterioro paulatino de la memoria, la orientación y la conducta, representan una de las pruebas más complejas para los entornos familiares. Según expertos en geriatría, el rol de los cuidadores es crucial para brindar estabilidad emocional al paciente, requiriendo un proceso de adaptación constante ante la pérdida progresiva de los recuerdos de su ser querido.

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La decisión de la empresaria de viajar y alejarse temporalmente de sus pequeños hijos, Matías y Salvador, evidencia la complejidad de la situación. Para Carolina Cruz, quien suele compartir de cerca su rol de madre en redes sociales, este distanciamiento temporal responde a una prioridad de acompañamiento médico y soporte emocional hacia su padre.

La fe ha acompañado a Carolina en varios momentos importantes con sus hijos Foto: Instagram @carolinacruzosorio

La reacción de los internautas no se hizo esperar y se ha llenado de mensajes de solidaridad, respeto y empatía por parte de seguidores y figuras del entretenimiento nacional. Asimismo, cientos de usuarios han aprovechado el espacio para compartir sus propias experiencias cuidando a familiares con enfermedades neurodegenerativas, convirtiendo el testimonio de la presentadora en un punto de encuentro y visibilización de una realidad que afecta a miles de hogares.