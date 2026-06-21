Carolina Cruz hizo contundente llamado en plenas elecciones 2026 y habló de situación del país: “Jamás será negociable”

Las elecciones presidenciales en segunda vuelta se llevaron a cabo este 21 de junio. Los colombianos salieron a las urnas y eligieron al candidato que ocupará la presidencia por los próximos cuatro años.

Esto cuesta el atuendo que lució Sofía Petro cuando votó en la segunda vuelta junto al presidente y su hermana Antonella

Los habitantes ejercieron su derecho a la democracia, inclinándose por ambas figuras, que recibieron gran apoyo en la primera vuelta.

En medio de la jornada electoral, Carolina Cruz quiso enviar un mensaje a los colombianos, centrándose en la perspectiva en el escenario político. La famosa fue clara en que estaba votando desde su realidad, teniendo en cuenta que no siempre fue millonaria y siempre se había luchado sus cosas.

“Desde los 17 años trabajo, mantengo a mi familia como una decisión mía, para tener un buen futuro porque no nací en cuna de oro y tampoco he heredado nada, lo mucho o poco que tengo nadie me lo ha regalado. Dios y la vida me han dado oportunidades y yo las he aprovechado con disciplina y determinación, por eso me levanto a las 3:15 a. m. todos mis días”, dijo.

“No lo hago porque soy millonaria, hablando de plata, porque sí soy millonaria en otras cosas. Lo hago porque me gusta trabajar, me gusta conseguir mis cosas, porque me acostumbré a que no me regalen nada. He tenido empresa, he quebrado, me he levantado, tengo la dicha de trabajar con empresas colombianas que generan empleo, que dan trabajo desde hace más de 15 años y he visto cómo en los últimos años todo ha sido muy difícil para ellos”, aseveró.

Palabras de Carolina Cruz Foto: Instagram @carolinacruzosorio

De igual manera, habló de su experiencia trabajando en fundación para niños, puntualizando en que veía cómo el sistema de salud y la atención a los menores no era la mejor por culpa del gobierno.

“Así que mi voto hoy será pensando en los millones de colombianos que como yo trabajan, madrugan, se la sudan y creen que cuando trabajas y haces las cosas bien siempre vas a tener resultados”, indicó.

Como llamado al país, la presentadora expuso que sus bases para esta decisión venían con fundamento en la niñez y la Colombia que ella esperaba ver. Allí tiró una pulla a los que vivían en el exterior y juzgaban los contextos nacionales.

“Soy mamá y cuando pienso en el daño que se le ha hecho a nuestra infancia en Colombia pienso en que eso jamás será negociable para mí, jamás se me pasaría por la cabeza hacerle daño a un niño, jamás se me pasaría quitarle la salud a alguien o el estudio para verme beneficiada. Mi voto será por la persona que está más cerca de lo que como colombiana, como trabajadora y como mamá me mueve. Hoy salgamos a votar con respeto, con la claridad de saber que lo que pase hoy en Colombia nos toca a todos, a los que vivimos aquí, a los que desde nuestro país lo vivimos, lo sufrimos, lo disfrutamos y lo gozamos. No con los que desde la comodidad de vivir afuera juzgan y critican sin saber lo que aquí pasa. Dios nos bendiga a todos”, finalizó.

Palabras de Carolina Cruz Foto: Instagram @carolinacruzosorio