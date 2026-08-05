La última vez que Alfonso Lizarazo apareció en televisión: el sentido homenaje en ‘Sábados Felices’

La televisión colombiana despide a una de sus figuras más emblemáticas. El presentador, director y exsenador Alfonso Lizarazo falleció en la ciudad de Barranquilla, dejando un legado imborrable en la industria del entretenimiento del país como gestor y director de espacios icónicos, entre ellos Sábados Felices.

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La noticia fue confirmada públicamente a través de la red social X por el comediante Pedro González, conocido como Don Jediondo, y posteriormente corroborada por allegados y colegas del medio.

Aunque Lizarazo se mantuvo alejado de las pantallas y de la vida pública durante sus últimos años, su imagen permanece intacta en la memoria colectiva del país.

Equipo original de Sábados felices Foto: Alfonso Lizarazo

Para los televidentes y las generaciones de humoristas que se formaron bajo su dirección, su última aparición en la televisión nacional representó un hito cargado de nostalgia, respeto y reconocimiento a más de cinco décadas de trayectoria.

La última vez que Alfonso Lizarazo pisó un set de televisión fue en agosto de 2022. La ocasión no podía ser otra que el aniversario número 50 de Sábados Felices, el programa que él mismo impulsó y consolidó como el espacio humorístico más longevo de la pantalla chica en Colombia.

Durante la emisión especial, la producción de Caracol Televisión y el elenco del programa rindieron un homenaje en vida al comunicador bumangués.

Foto: Alfonso Lizarazo / Sabados Felic

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Rodeado de familiares, productores y varias de las figuras más reconocidas de la comedia nacional, muchas de las cuales iniciaron su carrera gracias a las oportunidades brindadas por Lizarazo en formatos como Campeones de la Risa u Operación Ja Ja, el experimentado presentador recibió un galardón conmemorativo por su contribución fundamental a la industria audiovisual.

En aquel espacio, sus excompañeros exaltaron la disciplina y visión del productor, recordándolo como un líder exigente y a la vez un mentor clave. Aquella gala de 2022 marcó el cierre definitivo de su presencia frente a las cámaras de la televisión colombiana, pues desde entonces decidió permanecer retirado y enfocado en su vida personal en la capital del Atlántico.

Tras conocerse la noticia de su deceso a causa de complicaciones cardíacas en su residencia del barrio El Golf en Barranquilla, las reacciones de quienes compartieron set con él no se hicieron esperar. Diversas personalidades manifestaron su pesar y recordaron el impacto de su trabajo.

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El presentador Hernán Orjuela dedicó unas palabras de despedida al comunicador, expresando: “No puedo ocultar la tristeza ante la partida de un amigo, mentor y visionario como el gran Alfonso Lizarazo. Gracias por todo lo que hiciste por la radio, la televisión y el público colombiano en general”.

Por su parte, el comediante César Corredor expresó su gratitud por la oportunidad inicial que Lizarazo le brindó en los medios: “Qué dolor tan grande y qué vacío deja mi amigo, un excelente presentador, director y gran ser humano, amante del fútbol y de la música, creador de nuestro ‘Sábados Felices’. Gracias, jefe. Gracias, porque usted fue quien creyó en mí y me brindó la oportunidad hace 36 años”.

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Nacido en Bucaramanga, Alfonso Lizarazo no solo fue el rostro visible y director de Sábados Felices durante más de dos décadas, sino un promotor cultural y de causas sociales mediante iniciativas como la ‘Lleva del Humor’, con la que recorrió múltiples municipios del país llevando entretenimiento y apoyo a comunidades vulnerables.

Hasta el momento, los allegados y familiares de Alfonso Lizarazo no han hecho públicos los detalles sobre las honras fúnebres ni los honores previstos para su despedida. Sus seguidores y el gremio del entretenimiento permanecen a la espera de la información oficial sobre las exequias del destacado productor.