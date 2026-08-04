Muerte de Alfonso Lizarazo revive duro momento: el secuestro a manos de las Farc que conmocionó al país

El fallecimiento de Alfonso Lizarazo, icónico director y presentador que estuvo más de dos décadas al frente de Sábados Felices, provocó diversas reacciones en el gremio del entretenimiento colombiano.

Además de recordar su legado radial y televisivo, la partida del comunicador revivió momentos complejos de su vida, entre ellos el secuestro que sufrió en 1994 a manos del sexto frente de las Farc en el departamento del Valle del Cauca.

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En abril de 1994, el elenco de Sábados Felices finalizó una jornada de actividades benéficas en el municipio de Florida, Valle del Cauca.

La visita formaba parte de la campaña social Lleva una escuelita en tu corazón, con la que el grupo recaudaba fondos para la construcción y dotación de centros educativos.

Al terminar los eventos programados —que incluyeron un partido de fútbol de exhibición y un espectáculo humorístico—, la delegación se dispuso a viajar hacia el aeropuerto de Palmira para abordar un vuelo de regreso a Bogotá.

El elenco principal se desplazaba en un autobús intermunicipal, mientras que Alfonso Lizarazo viajaba en un automóvil Mazda 626 junto a cuatro acompañantes, entre ellos el presidente del Club de Leones de la localidad, Miguel Ángel Sandoval, y el contralor municipal, Diego Germán Carabalí.

ALFONSO LIZARAZO LIZARAZO_ALFONSO (2).JPG Foto: COLPRENSA

A tres kilómetros del casco urbano de Florida, un retén ilegal instalado por miembros armados del sexto frente de las Farc interceptó la caravana. Los guerrilleros permitieron que el autobús con los demás comediantes continuara su marcha, pero retuvieron el vehículo particular al percatarse de la presencia del presentador.

El resto de la delegación de artistas conoció la noticia al llegar a la terminal aérea y notar la ausencia del director. Inmediatamente, informaron a la Policía Nacional y a las Fuerzas Militares, quienes desplegaron un plan candado en la zona rural. Horas más tarde, las autoridades hallaron abandonado el automóvil en el sector de El Llanito.

Compañeros del elenco hicieron llamados públicos a los captores para exigir la pronta liberación de Lizarazo y de sus acompañantes, destacando que su labor en la zona respondía exclusivamente a fines sociales y de entretenimiento.

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Alfonso Lizarazo Sánchez llegó en su juventud a Bogotá desde su natal Santander. Tras iniciar su carrera en la radiodifusión en emisoras como Radio 15, incursionó en la televisión, donde lideró proyectos musicales antes de conceptualizar, en enero de 1972, el formato de Sábados Felices para Caracol Televisión.

Bajo su dirección, el programa no solo funcionó como plataforma para una generación de comediantes, sino que vinculó el entretenimiento con proyectos comunitarios.

A través de la iniciativa Lleva una escuelita en tu corazón, Lizarazo e integrantes del programa contribuyeron a la entrega de suministros e infraestructura para más de 250 escuelas rurales en diferentes regiones del país.