Primera decisión de Dimayor por la polémica de Yhormar Hurtado: malas noticias para América

Sigue la polémica por el caso de Yhormar Hurtado, tras las reclamaciones por presuntas alineaciones indebidas del lateral derecho en América de Cali. Tanto Boyacá Chicó como Internacional de Bogotá fueron los que alzaron la voz.

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Aparentemente, Hurtado habría infringido el reglamento de Fifa luego de disputar partidos oficiales con tres equipos en una misma temporada (Always Ready, Deportes Tolima y América de Cali).

Dimayor: “Medida provisional con suspensión de siete días”

“Medida provisional adoptada por el Comité Disciplinario del Campeonato, consistente en suspender temporalmente al señor Yhormar David Hurtado Torres, jugador del registro del Club América de Cali S.A., por un término de siete (7) días calendario, con ocasión a las denuncias de partido formuladas por IDBDC Albinegro S.A. y el Deportivo Boyacá Chicó Fútbol Club F.C.S.A. S.A. por los hechos que tuvieron lugar en los partidos disputados por la 1ª y 2ª Fecha la Liga BetPlay Dimayor II 2026 respectivamente, contra el Club América de Cali S.A.”, señala Dimayor.

Casi cerrando la resolución, dice: “No es viable que mientras este Comité investiga y obtiene todos los elementos de prueba posibles para decidir de fondo sobre las denuncias presentadas, al jugador en comento se le permita su participación en las competencias del Fútbol Profesional Colombiano, pues como se indicó con la imposición de la medida el Comité protege la sustancia de la competición y garantizar que la efectividad de una futura resolución no afecte el normal desarrollo de las competencias que giran en torno al FPC”.

A través de la Resolución No. 071 de 2026, el 𝗖𝗼𝗺𝗶𝘁𝗲́ 𝗗𝗶𝘀𝗰𝗶𝗽𝗹𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 establece que 👉 https://t.co/QHN4NTDHrf#LaCasaDeTodos pic.twitter.com/8BpDQ82mdA — DIMAYOR (@Dimayor) August 5, 2026

Y reiteran: “Como consecuencia de lo expuesto, este Comité impondrá la medida provisional, consistente en una suspensión de siete (7) días calendario, en contra de Yhormar David Hurtado Torres, jugador del registro del Club América de Cali S.A.”

América de Cali no se ha pronunciado después de la medida de Dimayor, pero se espera que en las próximas horas lo haga.